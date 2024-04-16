Последние исследования указывают на причастность России к атакам на Запорожскую АЭС. Аналитики из McKenzie и Greenpeace предоставили доказательства запуска вражеских дронов с оккупированных территорий Украины.

Собственно, использование беспилотников с малым радиусом действия во время атаки на ЗАЭС указывает на их запуск с территорий, контролируемых Россией. Такие выводы британских аналитиков по заказу Greenpeace подтверждают связь между атаками и оккупационными кремлевскими силами.

Смотрите также Контролируемая война: во что перерастет эскалация между Израилем и Ираном и как это повлияет на Украину

Россия в центре обвинений

Согласно отчету McKenzie, Россия могла намеренно осуществить атаку, чтобы обвинить Украину и вызвать международные санкции против нее. Фактически это манёвр, который имеет целью дискредитацию Украины в вопросе ядерной безопасности.

Очевидно, что российское правительство и МАГАТЭ должны раскрыть гораздо больше информации, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Но предварительный анализ доказательств, проведенный McKenzies, указывает на фейковые атаки, осуществленные на территории, которая контролируется "Росатомом" и российскими силами,

– заявил Шон Берни, эксперт по ядерной энергетике Greenpeace.

Greenpeace подчеркивает необходимость большей прозрачности со стороны России и МАГАТЭ для установления истины. Обвинения России в "вооруженной дезинформации" имеют целью отвлечение внимания от реальной угрозы, которую она представляет для ядерной безопасности региона.

Более широкий контекст

МАГАТЭ 7 апреля заявило о повреждении реактора ЗАЭС в результате атаки дронов, что вызвало международное беспокойство. Россия обвиняет Украину в нападении, но украинская разведка отвергает свою причастность.

Запорожская АЭС, захвачена российскими силами в марте 2022 года, является крупнейшей в Европе. Несмотря на оккупацию, 822 украинских работника продолжают там работать. Регулярно появляются сообщения о пытках и похищении определенных лиц оккупантами.

Обстрелы территории ЗАЭС стали предметом взаимных обвинений между Украиной и Россией. В Киеве неоднократно утверждали, что Россия использует станцию как склад военной техники и место дислокации своих войск.

Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной, а новые доказательства только усиливают беспокойство международного сообщества. Важность независимого расследования и ответственности за нарушение ядерной безопасности являются очевидными шагами, ведь риски для региона и мира требуют немедленных действий.