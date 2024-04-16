Перед этим СМИ писали, что российские оккупанты даже планируют перезапустить Запорожскую АЭС. Сергей Кислица сказал на заседании Совбеза ООН, что единственный выход из "очень шаткой" ситуации – полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий.

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Что сказал Кислица о действиях россиян на ЗАЭС

Сергей Кислица рассказал, что единственная первопричина всех рисков для ядерной безопасности – это неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины.

Постпред Украины в ООН объяснил, что то, что произошло на Запорожской атомной электростанции 7 и 9 апреля 2024 года и все, что было после этого, является хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны России. Оккупанты сделали это, чтобы:

сместить внимание с первопричин;

снять вопрос деоккупации с повестки дня;

обвинить в атаках Украину.

С этой целью россияне хотят "скормить миру" версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована так, чтобы выдерживать сильнейшие удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия FPV-блоками... Эта развернутая Россией дезинформационная кампания, является также попыткой инструментализировать само присутствие МАГАТЭ в пропагандистских целях,

– заявил Кислица.

Он отметил, что российские захватчики нарушили каждый из семи "неотъемлемых столпов МАГАТЭ" по ядерной и физической ядерной безопасности, а также большинство из пяти принципов, способствующих обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на станции.

Кроме того, частью российской военной стратегии является усиление милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Сергей Кислица объяснил, что МАГАТЭ не имеет доступа ко всем локациям станции. Однако в соцсетях появились новые кадры российских солдат и военной техники в коридорах энергоблоков ЗАЭС.

Постпред Украины в ООН назвал нарушения России. В частности, говорится о:

установлении противопехотных мин по периметру станции,

блокировании доступа законного руководства и персонала на объект,

отключении автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга,

необеспечении своевременного и полного технического обслуживания.

Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, которые открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города,

– заверил Кислица.

Он пояснил, что только возвращение станции под полный контроль Украины является единственной гарантией ядерной и радиационной безопасности. По словам постпреда Украины в ООН:

Киев подтверждает, что единственным выходом из нынешней "очень шаткой" ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий;

это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву;

Украина также призывает всех партнеров усилить давление на Россию. В частности, введя санкции против сектора атомной энергетики, чтобы не допустить дальнейших российских провокаций на ЗАЭС, и способствовать деоккупации станции.

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