Последние провокации оккупантов на ЗАЭС имеют конкретную цель. Подробнее о том, чего хотят достичь россияне, 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Поведение террористов

МАГАТЭ 7 марта сообщило, что на территории Запорожской АЭС зафиксировали взрыв беспилотника. Он повредил оболочку реактора на станции. Рафаэль Гросси назвал инцидент "серьезной эскалацией угрозы ядерной безопасности" на ЗАЭС.

Более того, в МАГАТЭ также рассказали о трех прямых попаданиях в защитную оболочку реактора. Один человек, к сожалению, погиб.

Провокации на Запорожской АЭС происходят фактически ежедневно с момента оккупации. Россия делает все, как обычные террористы. Они пытаются создавать прецеденты, чтобы обратить внимание мирового сообщества и склонить нас к переговорам,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Не исключено, что россияне могли сами заложить взрывчатку на станции, чтобы создать иллюзию большой проблемы. Не стоит забывать, что после захвата, российские военные не соблюдали никаких мер безопасности. Территорию ЗАЭС минировали, располагали военную технику на территории и тому подобное.

"Это контролируемая провокация – в стиле русских. Мы можем говорить об управляемых БпЛА, которые управляли их операторы, чтобы направить дроны в нужное место. Но учитывая технические возможности, думаю, они пошли самым легким путем – просто устроили подрыв и разбросали какие-то обломки из трофейных БпЛА", – предположил авиаэксперт.

Отметим, что после последних российских провокаций, ситуация на ЗАЭС, к счастью, пока не является угрожающей.

Тактика изменилась – террор усилился

Россияне, кроме провокаций на ЗАЭС, продолжают атаковать украинскую критическую инфраструктуру. В частности, последнее время оккупанты часто бьют по одному и тому же месту несколько раз, что создает дополнительные риски не только для конкретного предприятия, станции и т.д., но и для гражданских и спасательных служб, работающих на местах.

Аналитики оценивают убытки из-за обстрелов энергетики большими, чем в прошлом году. Кроме того, россияне отказались от тактики массированных обстрелов, сосредоточившись на высокоточных ударах по электростанциям в менее защищенных регионах.

С августа прошлого года россияне начали активно менять тактику. Последние обстрелы происходили по принципу "максимальное количество ракет в одно место". Россияне активно пытаются пробить нашу систему ПВО через большое количество ракет, направленных в один город. Сейчас у них не получаются массированные обстрелы по всей Украине, как раньше,

– заметил Храпчинский.

Именно поэтому сейчас для Украины сверхважно получить больше современных систем Patriot. Ведь Россия сейчас выпускает больше баллистических ракет, чем крылатых, которые сложнее сбивать. Кроме того, оккупанты начали больше использовать тактическую авиацию, запуская ракеты малой и средней дальности, а также авиабомбы.

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