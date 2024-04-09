Останні провокації окупантів на ЗАЕС мають конкретну мету. Детальніше про те, чого хочуть досягнути росіяни, 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Поведінка терористів

МАГАТЕ 7 березня повідомило, що на території Запорізької АЕС зафіксували вибух безпілотника. Він пошкодив оболонку реактора на станції. Рафаель Гроссі назвав інцидент "серйозною ескалацією загрози ядерній безпеці" на ЗАЕС.

Щобільше, у МАГАТЕ також розповіли про три прямі влучання у захисну оболонку реактора. Одна людина, на жаль, загинула.

Провокації на Запорізькій АЕС відбуваються фактично щодня з моменту окупації. Росія робить все, як звичайні терористи. Вони намагаються створювати прецеденти, щоб звернути увагу світової спільноти та схилити нас до перемовин,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Не виключено, що росіяни могли самі закласти вибухівку на станції, щоб створити ілюзію великої проблеми. Не варто забувати, що після захоплення, російські військові не дотримувалися жодних заходів безпеки. Територію ЗАЕС мінували, розташовували військову техніку на території тощо.

"Це контрольована провокація – у стилі росіян. Ми можемо говорити про керовані БпЛА, які керували їхні оператори, щоб направити дрони у потрібне місце. Але з огляду на технічні можливості, думаю, вони пішли найлегшим шляхом – просто влаштували підрив та розкидали якісь уламки з трофейних БпЛА", – припустив авіаексперт.

Зазначимо, що після останніх російських провокацій, ситуація на ЗАЕС, на щастя, поки не є загрозливою.

Тактика змінилась – терор посилився

Росіяни, крім провокацій на ЗАЕС, продовжують атакувати українську критичну інфраструктуру. Зокрема, останнім часом окупанти часто б'ють по одному й тому ж місцю кілька разів, що створює додаткові ризики не лише для конкретного підприємства, станції тощо, а й для цивільних та рятувальних служб, які працюють на місцях.

Аналітики оцінюють збитки через обстріли енергетики більшими, ніж торік. Крім того, росіяни відмовилися від тактики масованих обстрілів, зосередившись на високоточних ударах по електростанціях у менш захищених регіонах.

З серпня торік росіяни почали активно змінювати тактику. Останні обстріли відбувалися за принципом "максимальна кількість ракет в одне місце". Росіяни активно намагаються пробити нашу систему ППО через велику кількість ракет, направлених в одне місто. Зараз у них не виходять масовані обстріли по всій Україні, як раніше,

– зауважив Храпчинський.

Саме тому зараз для України надважливо отримати більше сучасних систем Patriot. Адже Росія зараз випускає більше балістичних ракет, ніж крилатих, які складніше збивати. Крім того, окупанти почали більше використовувати тактичну авіацію, запускаючи ракети малої та середньої дальності, а також авіабомби.

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