У неділю, 7 квітня, Запорізька атомна електростанція зазнала трьох прямих влучань у захисну оболонку реактора. Про це з тривогою заявив Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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ЗАЕС під прицілом

Гроссі наголосив на неприпустимості нападів на ядерні об'єкти, які не повинні ставати інструментом військових чи політичних ігор. Він закликав військових утриматися від дій, що можуть порушити основні принципи захисту ядерних об'єктів.

Уперше з листопада 2022 року – після того, як я висунув 5 основних принципів, аби уникнути серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, – підтвердили: сталося щонайменше 3 прямі влучання у головні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не може бути,

– написав Гроссі.

Відомо про одну жертву та пошкодження на 6-му енергоблоці ЗАЕС, що, на щастя, не поставило під загрозу ядерну безпеку. Однак такі інциденти можуть призвести до критичних порушень системи захисту, акцентує Гроссі.

Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує уважно стежити за ситуацією на ЗАЕС, закликаючи до негайного припинення будь-яких агресивних дій у напрямку ядерних об'єктів та вимагаючи поваги до принципів ядерної безпеки.

Зверніть увагу! У повідомленні Гроссі немає жодної згадки про Росію та той факт, що саме через цю державу – під загрозою вся ядерна безпека світу. Генеральний директор МАГАТЕ фактично звертався до всесвіту, закликаючи до припинення вогню.

Коротко про ситуацію