24 Канал Новини світу Оборонці атакували 2 авіазаводи у Росії: пошкоджено військові літаки та ангари
18 березня, 16:29
Оновлено - 16:59, 18 березня

Діана Подзігун
Основні тези
  • Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, пошкодивши інфраструктуру та військові літаки.
  • Атаки були здійснені 16 та 17 березня, внаслідок чого були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Протягом двох днів Сили оборони атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру підприємств та частину військово-транспортних літаків.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Оборонці 16 березня завдали успішного удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Росії.

Відомо, що це підприємство є частиною ворожої Об'єднаної авіабудівної корпорації, структури "Ростеху". "Авіастар" виробляє військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, літаки-заправники Іл-78М-90А, а також обслуговує важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".

За попередніми даними, під ударом опинилось кліматичне укриття та стоянки літаків.

Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня,
– додали у Генштабі.

Наступного дня, 17 березня, українські сили атакували авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, знищивши ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

У Генштабі зауважили, що підприємство займається повним циклом ремонту та модернізації військово-транспортних літаків та деталей до них. На території заводу є власна злітно-посадкова смуга, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо територію підприємства.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Де нещодавно в Росії гриміли вибухи?

  • 18 березня невідомі безпілотники атакували російський Краснодар. Дрони нібито влучили у щонайменше 3 будинки. На місці події спалахнула пожежа, одна людина загинула. Втім у мережі шириться інформація, що влучання стались через роботу російської ППО

  • В ніч на 17 березня російська сторона повідомила про атаку понад 200 безпілотників. Дрони зафіксували одночасно у 11 областях Росії. Місцеві телеграм-канали припускали, що влучання відбулось у 123-й авіаційний ремонтний завод АО "123 АРЗ" у місті Стара Русса, також ЗМІ писали про сильну пожежу поблизу військової бази російської 76-ї десантно-штурмової дивізії. 

  • Тієї ж ночі у Слов'янську-на-Кубані вибухи чули у районі нафтопереробного заводу "Слов'янськ Еко".