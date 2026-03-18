Оборонці атакували 2 авіазаводи у Росії: пошкоджено військові літаки та ангари
- Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, пошкодивши інфраструктуру та військові літаки.
- Атаки були здійснені 16 та 17 березня, внаслідок чого були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.
Протягом двох днів Сили оборони атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру підприємств та частину військово-транспортних літаків.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Що відомо про атаку?
Оборонці 16 березня завдали успішного удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Росії.
Відомо, що це підприємство є частиною ворожої Об'єднаної авіабудівної корпорації, структури "Ростеху". "Авіастар" виробляє військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, літаки-заправники Іл-78М-90А, а також обслуговує важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".
За попередніми даними, під ударом опинилось кліматичне укриття та стоянки літаків.
Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня,
– додали у Генштабі.
Наступного дня, 17 березня, українські сили атакували авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, знищивши ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.
У Генштабі зауважили, що підприємство займається повним циклом ремонту та модернізації військово-транспортних літаків та деталей до них. На території заводу є власна злітно-посадкова смуга, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо територію підприємства.
Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
Де нещодавно в Росії гриміли вибухи?
18 березня невідомі безпілотники атакували російський Краснодар. Дрони нібито влучили у щонайменше 3 будинки. На місці події спалахнула пожежа, одна людина загинула. Втім у мережі шириться інформація, що влучання стались через роботу російської ППО.
В ніч на 17 березня російська сторона повідомила про атаку понад 200 безпілотників. Дрони зафіксували одночасно у 11 областях Росії. Місцеві телеграм-канали припускали, що влучання відбулось у 123-й авіаційний ремонтний завод АО "123 АРЗ" у місті Стара Русса, також ЗМІ писали про сильну пожежу поблизу військової бази російської 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Тієї ж ночі у Слов'янську-на-Кубані вибухи чули у районі нафтопереробного заводу "Слов'янськ Еко".