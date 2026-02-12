"Бабовна" в Росії: дрони масовано атакували завод "Прогрес", енергетичний і військовий об'єкт

Минулої ночі російські регіони були під атакою. На територію ворога потрапили ракети, які вдарили по підприємствах, які окупанти використовують для проведення війни.

Про це повідомляють різні спільноти, зокрема Supernova+ та російське видання SHOT.

Дивіться також Абсолютно законні цілі: Братчук повідомив результати ударів по Бєлгороду

Які об'єкти в Росії вночі атакували ракети?

Вибухи близько 02:00 чули жителі Мічурінська, що в Тамбовській області. Попередньо, сталося ураження заводу "Прогрес". Підприємство страждає від атаки не вперше. Все тому, що воно працює безпосередньо на військово-промисловий комплекс Росії.

Момент удару, ймовірно, по заводу "Прогрес": дивіться відео

Звідси постачають гіроскопічні прилади для стабілізації та управління, курсоуказувачі та автопілоти, датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем. Відтак продукцію "Прогреса" використовують у літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах.

Як повідомили місцеві жителі, за ніч вони почули близько 6 – 8 вибухів, після яких сталася пожежа й задимлення.

Дрони вдарили по Тамбовській області Росії: відео

Також є інформація про те, що Тамбовську область атакували дрони. Унаслідок цього було пошкоджено кілька будівель, ймовірно гуртожиток, та магазин. Місцева влада повідомила, що постраждали двоє людей.

Атака на Мічурінськ: відео з мережі

Удар міг статися по заводу "Прогрес" / Фото із соцмереж

Водночас у Брянську теж була неспокійна ніч. Після низки вибухів загоряння помітили в районі ТЕЦ. Місцями сталися перебої з електроенергією. Місцеві бачили спалахи в небі й "бавовну". Також звуки дронів та вибухи чули жителі міст Дятькового, Фокіного та Сельцо.

У Брянську було гучно: дивіться відео

У Волгоградській області – в Котлубані – під час атаки постраждав об'єкт російського міноборони. Йдеться, ймовірно, про військовий склад, туди летіли ракети. За словами губернатора, минулося без загиблих. Однак через загрозу подальшої детонації влада вирішила евакуювати жителів.

Атака на склад в Котлубані: відео

Дрони б'ють по об'єктах ворога: останні новини