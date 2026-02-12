"Бабская" в России: дроны массированно атаковали завод "Прогресс", энергетический и военный объект
- Ночью в России произошли атаки на военные объекты в Тамбовской, Брянской и Волгоградской областях, в частности на завод "Прогресс" в Мичуринске.
- В результате атак в Тамбовской области повреждены здания, а в Брянске были перебои с электроэнергией.
Прошлой ночью российские регионы были под атакой. На территорию врага попали ракеты, которые ударили по предприятиям, которые оккупанты используют для проведения войны.
Об этом сообщают различные сообщества, в частности Supernova+ и российское издание SHOT.
Смотрите также Абсолютно законные цели: Братчук сообщил результаты ударов по Белгороду
Какие объекты в России ночью атаковали ракеты?
Взрывы около 02:00 слышали жители Мичуринска, что в Тамбовской области. Предварительно, произошло поражение завода "Прогресс". Предприятие страдает от атаки не впервые. Все потому, что оно работает непосредственно на военно-промышленный комплекс России.
Момент удара, вероятно, по заводу "Прогресс": смотрите видео
Отсюда поставляют гироскопические приборы для стабилизации и управления, курсоуказатели и автопилоты, датчики угловой скорости и другие элементы пилотажно-навигационных систем. Поэтому продукцию "Прогресса" используют в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах.
Как сообщили местные жители, за ночь они услышали около 6 – 8 взрывов, после которых произошел пожар и задымление.
Дроны ударили по Тамбовской области России: видео
Также есть информация о том, что Тамбовскую область атаковали дроны. В результате было повреждено несколько зданий, вероятно общежитие, и магазин. Местные власти сообщили, что пострадали два человека.
Атака на Мичуринск: видео из сети
Удар мог произойти по заводу "Прогресс" / Фото из соцсетей
В то же время в Брянске тоже была неспокойная ночь. После ряда взрывов возгорания заметили в районе ТЭЦ. Местами произошли перебои с электроэнергией. Местные видели вспышки в небе и "хлопок". Также звуки дронов и взрывы слышали жители городов Дятьково, Фокино и Сельцо.
В Брянске было громко: смотрите видео
В Волгоградской области – в Котлубане – во время атаки пострадал объект российского минобороны. Речь, вероятно, о военном складе, туда летели ракеты. По словам губернатора, обошлось без погибших. Однако из-за угрозы дальнейшей детонации власти решили эвакуировать жителей.
Атака на склад в Котлубане: видео
Дроны бьют по объектам врага: последние новости
Ночью 11 февраля атака беспилотников произошла на НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Туда двигались очень много дронов. Громкие звуки в течение длительного времени были слышны сразу в нескольких районах Волгограда, а также над соседним городом Волжский.
Недавно произошли удары по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Тогда же украинские силы успешно атаковали и территорию России, в частности район Теткино, что в Курской области.
В Белгороде начали эвакуацию детей из-за проблем с энергетической инфраструктурой, в частности отсутствие отопления во многих зданиях. Такая ситуация произошла в городе после массированных атак БпЛА.