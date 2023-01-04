Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, – NYT

У перші дні нового року росіяни здійснили кілька масованих атак дронами по Україні. Іранські безпілотники збивали усім, чим тільки могли. В тому числі й ракетами систем NASAMS.

Закордонні оглядачі вже зробили на цьому акцент. Мовляв, Україна для збиття іранських дронів використовує значно дорожчі ракети. Але тут потрібно пам'ятати один важливий момент: влучання такого дрона може завдати збитків значно більших, ніж вартість ракети, якою його знищили.

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ППО демонструє колосальний результат

Слід розуміти, що усі випущені за останні дні безпілотники, вдалося знищити. І це безпрецедентний результат, якщо порівнювати з початком атак України дронами-камікадзе. Тоді мовилося про результативність на рівні 85%.

Водночас не один аналітик, в тому числі в Україні, пояснив стратегію ворога. Окупанти можуть спеціально обстрілювати дронами-камікадзе, щоб виснажувати ППО. Особливо з урахуванням того, що один такий дрон у рази дешевший, ніж його збиття.

Журналісти NYT послалися на Артема Старосєка, керівника української консалтингової компанії "Мольфар". Він зауважив, що збиття одного дрона обходиться щонайменше у 7 разів дорожче. Так, безпілотник коштує 20 тисяч доларів, а ракета типу С-300 – 140. Якщо вже говорити про американський NASAMS, то це вже 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у зверненні Володимир Зеленський зауважив, що Росія робить ставку на виснаження українців, ППО, а також енергетичного сектору. Як зазначають у "Мольфарі", з вересня 2022 окупанти випустили близько 600 безпілотників. Вони на рівні з ракетами атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Таким чином Росія прагнула посилити страждання мирного населення.

Збивати дрони вночі значно складніше

Слід розуміти, що останнім часом окупанти випускають дрони саме вночі. Це вони роблять для того, щоб їх було складно виявити та збити. Нагадаємо, що українці навчилися знищувати безпілотники навіть зі стрілецької зброї. Правда, в темну пору доби для цього потрібні ще й потужні прожектори. І щоб уникнути руйнувань та жертв українська ППО використовує авіацію, ракетні комплекси. В тому числі NASAMS.

Експерт з російської армії в дослідницькому інституті CNA Майкл Кофман прокоментував роботу української ППО. Він зауважив, що в нашій державі використовують "зоопарк різних систем протиповітряної оборони", щоб побороти загрозу. Повітряні цілі збивають як з устаткування радянського зразка, так і сучасних систем НАТО.

Чому витрати не настільки важливі

Старосєк, наголошують журналісти, пояснив, чому не потрібно порівнювати суми. За його словами, витрати на збиття безпілотників слід розглядати у контексті. Адже збити БпЛА обійдеться дешевше, ніж ремонтувати пошкоджену або й повністю зруйновану електростанцію. Не варто забувати, що це ще й дозволяє врятувати людські життя.

Атаки дронами триватимуть