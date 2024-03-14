CNN з'ясували, як Україна добивається зниження економічного потенціалу Росії
Джерело:CNN
У західному медійному просторі обговорюють нещодавню серію "бавовни" у глибині території Росії. Ворожі НПЗ були атаковані безпілотниками.
Видання підготувало матеріал з приводу нещодавніх атак безпілотників на російські НПЗ. Україна посилює удари за кілька днів до очікуваного переобрання Володимира Путіна на вже 5-й президентський термін.
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Росія втрачає ресурси
Анонімне джерело у Міноборони України повідомило виданню, що наша держава "реалізує добре сплановану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії". Нещодавно було завдано успішних ударів по трьох російських нафтопереробних заводах у Ростовській, Нижньогородській та Ленінградській областях. За словами джерела, були атаковані одні з найбільших НПЗ у Росії. Також під атакою дронів опинився Новошахтинський завод.
Наша мета – забрати ресурси нашого ворога та зменшити потік нафтових грошей і палива, які Росія використовує безпосередньо для війни,
– пояснив неназваний співрозмовник.
У матеріалі зазначається, що ці атаки дронами сталися після прориву кордону країни-агресорки російськими добровольцями. Вони заявили, що здійснили транскордонні атаки та встановили контроль над селом Тьоткіно в Курській області.
Останні удари Києва, крім націлювання на глибокі запаси нафти в Росії, можуть бути частково спрямовані на те, щоб донести до росіян наслідки війни саме тоді, коли країна готується до президентських виборів,
– пише видання.
У матеріалі зазначається, що це голосування фактично принесе Путіну 5-й президентський термін. Його правління Росією продовжиться до 2030 року.
Що кажуть про "бавовну" у Росії
- Нещодавно військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник прокоментував 24 Каналу атаку безпілотників на російські НПЗ, яка сталася 13 березня. Він наголосив на важливості нищити нафтогазовий сектор Росії, особливо устаткування. Адже окупанти не можуть його виробляти.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов не так давно заявив в етері телемарафону, що російські НПЗ використовуються для забезпечення військових потреб окупаційних сил в Україні. За його словами, зупинка того ж заводу в Новошахтинську створює додаткові труднощі для агресора та дає перевагу українським захисникам.