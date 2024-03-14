CNN з'ясували, як Україна добивається зниження економічного потенціалу Росії

У західному медійному просторі обговорюють нещодавню серію "бавовни" у глибині території Росії. Ворожі НПЗ були атаковані безпілотниками.

Видання підготувало матеріал з приводу нещодавніх атак безпілотників на російські НПЗ. Україна посилює удари за кілька днів до очікуваного переобрання Володимира Путіна на вже 5-й президентський термін.

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Росія втрачає ресурси

Анонімне джерело у Міноборони України повідомило виданню, що наша держава "реалізує добре сплановану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії". Нещодавно було завдано успішних ударів по трьох російських нафтопереробних заводах у Ростовській, Нижньогородській та Ленінградській областях. За словами джерела, були атаковані одні з найбільших НПЗ у Росії. Також під атакою дронів опинився Новошахтинський завод.

Наша мета – забрати ресурси нашого ворога та зменшити потік нафтових грошей і палива, які Росія використовує безпосередньо для війни,

– пояснив неназваний співрозмовник.

У матеріалі зазначається, що ці атаки дронами сталися після прориву кордону країни-агресорки російськими добровольцями. Вони заявили, що здійснили транскордонні атаки та встановили контроль над селом Тьоткіно в Курській області.

Останні удари Києва, крім націлювання на глибокі запаси нафти в Росії, можуть бути частково спрямовані на те, щоб донести до росіян наслідки війни саме тоді, коли країна готується до президентських виборів,

– пише видання.

У матеріалі зазначається, що це голосування фактично принесе Путіну 5-й президентський термін. Його правління Росією продовжиться до 2030 року.

Що кажуть про "бавовну" у Росії