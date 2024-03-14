CNN выяснили, как Украина добивается снижения экономического потенциала России

В западном медийном пространстве обсуждают недавнюю серию "хлопков" в глубине территории России. Вражеские НПЗ были атакованы беспилотниками.

Издание подготовило материал по поводу недавних атак беспилотников на российские НПЗ. Украина усиливает удары за несколько дней до ожидаемого переизбрания Владимира Путина на уже 5-й президентский срок.

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Россия теряет ресурсы

Анонимный источник в Минобороны Украины сообщил изданию, что наше государство "реализует хорошо спланированную стратегию по уменьшению экономического потенциала России". Недавно были нанесены успешные удары по трем российским нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областях. По словам источника, были атакованы одни из крупнейших НПЗ в России. Также под атакой дронов оказался Новошахтинский завод.

Наша цель – забрать ресурсы нашего врага и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия использует непосредственно для войны,

– объяснил неназванный собеседник.

В материале отмечается, что эти атаки дронами произошли после прорыва границы страны-агрессора российскими добровольцами. Они заявили, что осуществили трансграничные атаки и установили контроль над селом Теткино в Курской области.

Последние удары Киева, кроме нацеливания на глубокие запасы нефти в России, могут быть частично направлены на то, чтобы донести до россиян последствия войны именно тогда, когда страна готовится к президентским выборам,

– пишет издание.

В материале отмечается, что это голосование фактически принесет Путину 5-й президентский срок. Его правление Россией продолжится до 2030 года.

Что говорят о "хлопке" в России