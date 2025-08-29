Удари по російських НПЗ мають ще один цікавий наслідок, на який мало звертають увагу
- Удари по ворожих НПЗ вивели з ладу до 17% потужностей нафтопереробки Росії, що може вплинути на виконання нею контрактів і посилювати нестачу пального всередині країни.
- В серпні була атакована низка російських НПЗ, зокрема Рязанський, Новокуйбишевський, Афіпський, Саратовський, Волгоградський, Новошахтинський, Сизранський.
Удари по російських НПЗ вивели з ладу маже 17% нафтопереробних потужностей Росії (1,1 мільйона барелів на добу). Це є попередня оцінка. Беручи до уваги проблеми, які виникли в економіці країни-агресорки раніше, ситуація може бути набагато критичнішою.
Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Чаленко, додавши, що може йтися насправді не про 17%, а третину всієї нафтопереробки Росії, бо основні її потужності розташовані як раз в європейській частині країни, куди долітають українські дрони.
Дивіться також Дефіцит бензину та не тільки: які наслідки ударів України по російськім НПЗ
Оточення Путіна може активізуватись
Виведення з ладу потужностей Росії можна вважати як форс-мажор щодо виконання нею контрактів. Сьогодні, як наголосив політолог, вона не може бути надійним постачальником ні пального, на яке здебільшого вже є ембарго, ні нафти. Чаленко зазначив, що треба зачіпати й тему газу і руйнувати образ Росії, як світової бензоколонки.
"Ми можемо уражати до 70% російської нафтопереробки. Є малопомітний аспект довкола цих атак. Він полягає у тому, що ці об'єкти перебувають у приватних руках наближених до Путіна людей, наприклад, Сєчіна. Тепер створюються серйозні передумови, за яких до очільника Кремля будуть ходити рядами й пропонувати завершити війну", – озвучив Чаленко.
Політолог зауважив на тому, що російський диктатор на тлі ударів по російських НПЗ і нестачі пального на автозаправках переводить наголос на інше, зокрема наголошує на розвитку ВПК. Чаленко зазначив, що зараз удари з боку СОУ максимально ефективні. Однак може бути долучена важка дипломатична артилерія.
Наприклад, Угорщина вже скаржиться Трампу, а той теж буцімто висловлює обурення,
– зауважив Чаленко.
До відома! Прем'єр-міністр Угорщини Орбан поскаржився президенту США Трампу на удари по нафтопроводу "Дружба", через який транспортується російська нафта до його країни. В атаці він звинуватив Україну. Лідер Штатів у відповідь заявив, що розлючений через це.
Відкритим залишається питання, де є межа терпіння у російського суспільства. Адже ситуація з наявністю пального на бензоколонках Росії погіршується, паралельно з цим відбуваються колапси в російських аеропортах, зривається шалена кількість авіарейсів. Це стає буденністю.
Для росіян це серйозний аспект, адже перекрити зв'язок між регіонами Росії шляхом автотранспорту чи залізниці не вдасться. Проте росіяни досі терплять. В цьому найбільша проблема, починається намагання грати на патріотизмі, змінювати в протилежний бік причинно-наслідковий зв'язок,
– пояснив політолог.
Які НПЗ Росії були атаковані у серпні?
2 серпня під атакою дронів опинились Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ. 7 серпня Генштаб повідомив про успішну атаку по Афіпському НПЗ, він розташований у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки складає 6,25 мільйона тонн.
10 серпня БпЛА прилетіли на Саратовський НПЗ. Цей завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії, які долучені до забезпечення російської армії нафтопродуктами. Серед таких і завод "Лукойл" у Комі, який того ж дня був атакований в межах спецоперації ГУР.
14 серпня був уражений найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії – це Волгоградський НПЗ. Він протягом року переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. А 21 серпня удару зазнав Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, який є одним з найбільших заводів на півдні Росії (потужність складає до 7,5 мільйона тонн нафти щорічно).
24 серпня БпЛА навідались у Самарську область, а саме на Сизранський НПЗ. Він займається виробництвом бензину, дизпального, авіаційного гасу. Цими нафтопродуктами завод забезпечує російські війська. А 28 серпня українські пташки знову прилетіли на Афіпський НПЗ (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область).