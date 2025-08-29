Удари по російських НПЗ вивели з ладу маже 17% нафтопереробних потужностей Росії (1,1 мільйона барелів на добу). Це є попередня оцінка. Беручи до уваги проблеми, які виникли в економіці країни-агресорки раніше, ситуація може бути набагато критичнішою.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Чаленко, додавши, що може йтися насправді не про 17%, а третину всієї нафтопереробки Росії, бо основні її потужності розташовані як раз в європейській частині країни, куди долітають українські дрони.

Оточення Путіна може активізуватись

Виведення з ладу потужностей Росії можна вважати як форс-мажор щодо виконання нею контрактів. Сьогодні, як наголосив політолог, вона не може бути надійним постачальником ні пального, на яке здебільшого вже є ембарго, ні нафти. Чаленко зазначив, що треба зачіпати й тему газу і руйнувати образ Росії, як світової бензоколонки.

"Ми можемо уражати до 70% російської нафтопереробки. Є малопомітний аспект довкола цих атак. Він полягає у тому, що ці об'єкти перебувають у приватних руках наближених до Путіна людей, наприклад, Сєчіна. Тепер створюються серйозні передумови, за яких до очільника Кремля будуть ходити рядами й пропонувати завершити війну", – озвучив Чаленко.

Політолог зауважив на тому, що російський диктатор на тлі ударів по російських НПЗ і нестачі пального на автозаправках переводить наголос на інше, зокрема наголошує на розвитку ВПК. Чаленко зазначив, що зараз удари з боку СОУ максимально ефективні. Однак може бути долучена важка дипломатична артилерія.

Наприклад, Угорщина вже скаржиться Трампу, а той теж буцімто висловлює обурення,

– зауважив Чаленко.

До відома! Прем'єр-міністр Угорщини Орбан поскаржився президенту США Трампу на удари по нафтопроводу "Дружба", через який транспортується російська нафта до його країни. В атаці він звинуватив Україну. Лідер Штатів у відповідь заявив, що розлючений через це.

Відкритим залишається питання, де є межа терпіння у російського суспільства. Адже ситуація з наявністю пального на бензоколонках Росії погіршується, паралельно з цим відбуваються колапси в російських аеропортах, зривається шалена кількість авіарейсів. Це стає буденністю.

Для росіян це серйозний аспект, адже перекрити зв'язок між регіонами Росії шляхом автотранспорту чи залізниці не вдасться. Проте росіяни досі терплять. В цьому найбільша проблема, починається намагання грати на патріотизмі, змінювати в протилежний бік причинно-наслідковий зв'язок,

– пояснив політолог.

Які НПЗ Росії були атаковані у серпні?