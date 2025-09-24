-

Україна впевнено атакує російські нафтопереробні заводи. Дрони залітають настільки далеко, що у Кремлі точно шоковані. Відтак можна вважати, що Україна вже зараз перемагає у цій війні.

Пояснення цьому надто просте – удари по нафтовій інфраструктурі забирають у Москви можливість вести війну, адже грошей на це тепер просто не вистачить.

Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант США у відставці Девід Дептула. Також він проаналізував, як можна зупинити Володимира Путіна та вберегти країни НАТО – читайте далі.

Росія втрачає пальне: українські дрони зупинили великий газопереробний завод "Газпрому"

Нищівні наслідки ударів України по російських НПЗ

СБУ завдала удару по "Газпром Нафтехім Салавату" – одному з найбільших НПЗ у Росії. Чи вважаєте ви це підтвердженням того, що насправді Україна не програє війну, а виграє її?

Я згоден з тим, що Україна перемагає у цій війні. Погляньте лиш, як Україна збільшує тиск на Росію, використовуючи крилаті ракети великої дальності. Дехто називає їх безпілотниками, але насправді це саме ракети, удари якими мають дуже важливий ефект.

Росія навіть розглядає можливість тимчасового скорочення видобутку нафти, бо пошкоджені об’єкти більше не можуть її зберігати. Це ще один доказ (що Україна перемагає – 24 Канал), крім величезних втрат Росії, які значно перевершують українські. Російські втрати мають стратегічний рівень.

До того ж однією з цілей Володимира Путіна було розділити та зруйнувати НАТО, а все, що він зробив – укріпив блок вступом Фінляндії та Швеції. Врешті-решт він не досягає того прогресу, на який розраховував.

Україна перебуває у вигіднішому становищі, хоч є меншою за населенням та військовими ресурсами. Але інновації, які демонструють українські військові та весь народ, відверто кажучи, компенсують ту перевагу у розмірі, яку має Росія.

Тому так, я повністю згоден з тим, що Україна просто зараз перемагає у війні.

Обговоримо цей конкретний удар по "Газпром Нефтехим Салавату", адже його завдали на глибину 1400 кілометрів російської території. Що це означає з погляду можливостей подальших атак безпілотниками?

Це особливо важливо з військового погляду, бо удари по нафтовій інфраструктурі підвищують витрати Москви на війну. Атаки також послаблюють їхні логістичні ланцюжки поставок палива, зокрема палива для авіації. Завдяки йому злітають бомбардувальники та інші літаки Росії, аби скидати ракети на українські міста.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський також вважає, що часті удари по НПЗ Росії скоро призведуть до того, що Росія не матиме грошей на війну.

Крім того, це змушує Росію переміщувати свої дефіцитні системи протиповітряної оборони глибше у тил.

Отже, тривала кампанія України з ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Росії викликає все серйозніші наслідки для Кремля. Зокрема, у питанні фінансування війни. Все також погіршує гострий дефіцит бензину всередині Росії.

Зазнав атак і російський НПЗ у Волгоградській області, його роботу було зупинено. Цей завод є ключовим постачальником палива для російської армії. Чи може ця кампанія стати найефективнішою формою асиметричної війни станом на зараз?

Якщо коротко, то так, але для цього потрібно багато різних елементів. Звісно, тривала оборона вашої території наземними силами є важливою. Втім те, що Україна робить за допомогою крилатих ракет і дронів по Росії, я б назвав індустріалізацією стратегічних атак з низькими витратами.

У такий спосіб Україна переносить війну в тил Росії – туди, де Кремлю найбільш боляче: через експортні доходи та політичні наслідки.

На ваш погляд, чи може погіршена можливість нафтопереробки вплинути на військові зусилля Росії в Україні?

Власне, це і є метою таких операцій. У доповнення до того, про що я вже говорив, те, що нафтогазові матеріали стають дефіцитними – прямо впливає на кількість вильотів російських штурмовиків.

Зменшується кількість палива, яке доступне для поповнення запасів російських військ на передовій. Наявність чи відсутність нафти та газу має безпосередній вплив на проведення фактично усіх військових операцій.

Отож стратегічне значення такого впливу є значним. Але так само важливою є протидія на оперативному та тактичному рівні, яка заважає Росії продовжувати свою агресію.

Чому мирні переговори не дають результатів?

Чи близькі ми до кінця війни з огляду на перебіг мирних перемовин?

Варто пояснити, на якому етапі зараз ці переговори. Москва сигналізує про "відкритість" і свою жорстку лінію. Раніше Путін сказав, що війна може закінчитися або шляхом перемовин, або шляхом сили.

Росія також звинуватила Європу у заморожуванні контактів, в той самий час проводячи військові навчання з Білоруссю. Насправді ж позиція України та Росії залишаються далекими одна від одної, коли доходить до переговорів.

Україна відмовляється від перемовин під тиском і на умовах Росії щодо визнання анексованих територій та відмови від НАТО. Путін публічно применшує значення переговорів, якщо Київ не піде на поступки за основними вимогами.

Річ у тім, що дипломатія зсунеться з мертвої точки лише тоді, коли Москва заплатить певну ціну, а Київ матиме додаткові варіанти.

Як у США оцінюють перебіг війни?

Під час нещодавнього візиту до Києва генерал Кіт Келлог заявив, що Росія програє, оскільки Україна все ще утримує великі міста. Він також сказав, що російські успіхи на Донбасі є доволі незначними. Чи можна сказати, що більшість чиновників у Білому домі бачать ситуацію так само?

Я залишу відповідь на це питання чиновникам у Білому домі. Тому що насправді складно зрозуміти, які у них погляди.

Але очевидно те, що Путін не досягає того прогресу, на який розраховував. Він продовжує втрачати тисячі солдатів щоденно.

Та він не зацікавлений ні в порятунку життів, ні у мирі. Для Путіна мир досі означає капітуляцію України, але це не врегулювання, а пауза для відновлення.

Путін розуміє лише силу. І те, про що ми вже говорили, зокрема, удари по Росії, прискорять усвідомлення того, що він програє війну і йому доведеться зупинитися.

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн та генерал Келлог нещодавно проінформували Дональда Трампа про перебіг війни в Україні. Вони повідомили, що Росія зіштовхується з великими невдачами. До того ж Келлог сказав, що якби Росія справді перемагала, досягнула б значно більших цілей. На вашу думку, чому у США досі є наратив про те, що Україна програє, а Росія перемагає?

Я б не став так казати. Частково це через висвітлення подій у ЗМІ, частково – дезінформація. Втім я б обережно підходив до того, аби робити велике судження про те, що це є домінантним поглядом у США.

Більшість звичайних громадян розуміють, що після 3,5 років Росія не просувається вперед з тою швидкістю, на яку розраховувала. Здоровий глузд – це звичний орієнтир для будь-якого громадянина США. Можливо, деякі речі, які вони чують про прогрес Росії є не зовсім точними.

У якому разі Путін зупиниться?

Як ви вважаєте, наскільки значущим є нещодавнє вторгнення російських безпілотників у Польщу, і як ви оцінюєте реакцію союзників по НАТО на цей інцидент?

Я вважаю, що НАТО має перейти від реактивної позиції до превентивної. Для цього, щоб це здійснити, їм потрібно зробити 4 кроки.

Перше. Насамперед вони мають заявити, що існує чітка червона лінія, і що будь-який російський дрон, ракета чи літак, який порушив повітряний простір НАТО буде збито. Ніяких виключень чи виправдань.

Треба перемістити сили НАТО вперед. Необхідно проводити цілодобове повітряне патрулювання над Польщею та країнами Балтії, посилене американськими та союзними винищувачами й заправниками.

Друге. Пробіли у системі ППО Польщі треба закрити додатковими батареями зенітно-ракетних комплексів, інтегрованими як у командну систему НАТО, так і України.

Україна має стати частиною європейського повітряного щита для захисту кордонів членів НАТО від небезпек з Росії та Білорусі.

Третє. Альянс має прискорити чи збільшити перекидання сучасних військово-повітряних сил в Україну. Найкращий спосіб захистити повітряний простір НАТО – зупинити російські безпілотники та ракети до того, як вони наблизяться до їхніх кордонів

Тому потрібно ще більше F-16 для України, ракет класу "земля – повітря" з великою дальністю ураження. Потрібно ще й зняття будь-які обмеження для України на використання зброї. Підтримка української ППО – не благодійність, а колективна оборона.

Четверте. НАТО має підготувати варіанти відповідей. Якщо Росія чи Білорусь продовжать запускати дрони та ракети, Альянс має мати право завдати ударів по пускових установках. Це не ескалація – це стримування.

Тільки підвищивши ціну для Москви, Путін зупинить свою агресію.

Польща збила не усі безпілотники, дозволивши частині проникнути вглиб свого повітряного простору. Повідомляли, що аби збити дрони, використовували дорогі ракети. Наскільки стійкою є така стратегія для можливої затяжної війни?

Багато людей використовують формулу "затрата – ефективність". Але я був би дуже обережний з такими діями, бо ж якою буде ціна, якщо один з таких дронів з великою бойовою частиною уразить школу, вбивши кілька дітей? Чи тоді виправданою буде ціна ракети, яка перехопила дешевий дрон?

Тут питання не в економічній доцільності, а в ефективності. Це справді важливий момент у контексті того, що в якийсь момент доведеться давати раду з масштабними атаками. Тож Польща, як і інші країни НАТО, мають негайно покращити можливості своєї ППО.

Я вважаю, що багато зусиль до цього вже докладають. Так само, як Україна створила ешелоновану систему ППО, так і країни НАТО мають це зробити. Ймовірно, Польща вже на шляху до цього.

Вони будують верхній ешелон, розширюючи системи Patriot та інтегровану систему командування та управління боєм. Нещодавно у Польщі провели перші бойові стрільби з системи командування Patriot.

Є й рівень з меншим рівнем дії. Польща могла б пришвидшити закупівлю систем протиповітряної оборони малого та дуже малого радіуса дії. Наскільки я розумію, вони також збільшили закупівлю звичайних модульних ракет для ППО, які є британською розробкою. Ці ракети забезпечують гнучке мережеве перехоплення літаків, дронів та ракет.

У такий спосіб вони можуть створити значно сильніший національний щит проти безпілотників за відносно короткий час. Але також Польща вчинила б розумно, якби наслідувала приклад України у створенні ефективної ешелонованої системи ППО.

Як можна захистити українське небо?

Зараз триває обговорення щодо можливого створення безпольотної зони над Україною. Чи підтримуєте ви таку ідею на цьому етапі війни?

Я був командувачем об’єднаної оперативної групи безпольотної зони над Північним Іраком. Можу сказати, що це дуже складне та ресурсовитратне завдання. Диявол ховається у деталях.

Все залежить від обставин та місця – ви кажете про захід України чи про всю? Безпольотна зона не підходить для усіх випадків, я справді вважаю, що є сенс обговорити те, про що я говорив раніше. А саме інтеграція систем ППО сусідніх країн, що розташовані вздовж кордону з Україною.

Безпольотна зона – це термін, який люди розуміють по-різному. Але можна уявити це як інтеграцію повітряних сил й захисних літаків інших країн, що братимуть участь у протиповітряній обороні не лише України, але й на власній території. Це включатиме польоти над Україною та перехоплення російських ракет.

Тож думаю, це варіант, який потрібно додатково вивчити й розглянути, чи можна досягнути угоди з партнерами для фактичної реалізації такого сценарію.

Про нову схему постачання зброї до України

Також відновилося обговорення про обов’язки США щодо гарантій безпеки для України. Дональд Трамп пообіцяв надати Україні надійні гарантії безпеки, а, за даними ЗМІ, Штати можуть зіграти важливу роль у захисті України, надаючи підтримку європейським військам. Як ви оцінюєте такий варіант?

Вашингтон погодив перший пакет озброєння США, який оплатили союзники у межах програми PURL. Перші два транші по 500 мільйонів доларів вже пройшли внутрішню перевірку і деякі поставки уже почалися.

Ракети до Patriot та HIMARS – одні з перших у поставках. На цю програму вже виділили близько 2 мільярдів доларів, а до жовтня сума може зрости до 3,5 мільярдів доларів. Їх зокрема витратять на закупівлю американських снарядів для України.

Це доволі значні зусилля щодо розподілення так званого тягаря, коли союзники фінансують поставки з американських запасів. Так Київ отримає високоефективні системи швидше, якраз тоді, коли Росія планує посилення ударів у зимовий період. Це той масштаб та швидкість, якого потребує Україна.

Чи готові США протидіяти масовим атакам дронів?

Як ви гадаєте, чи готові ВПС США до протидії дронам у контексті їхнього масового використання?

Це не лише проблема ВПС. Використання БпЛА, відверто кажучи, є альтернативою, коли бійці не можуть досягнути переваги у повітрі.

Людям потрібно розуміти, що війна між Україною та Росією – це відмінні умови від тих, з якими США можуть зіштовхнутися, наприклад, на південному заході Тихого океану, захищаючи Тайвань від вторгнення Китаю.

Ці два противники перебувають на відстані сотень кілометрів один від одного, тож, ймовірно, ми не побачимо багато дронів, які мають радіус дії 10 – 15 кілометрів.

Ваше питання доречне, бо захист від великої кількості дронів справді важливий. Збройні сили США зважають на це. Але у нас є засоби, яких сьогодні немає у Повітряних сил України. Вони дають можливість завойовувати і утримувати перевагу в повітрі.

Саме тому, як Україна, так і Росія повернулися до використання дронів, які мають більший вплив на тактику бронетехніки та піхоти, ніж на повітряні сили.

Я б звернув увагу на те, що росіяни ще не вивели з ладу жодну українську авіабазу. Україна дуже вміло використовує свої літаки як у наступальних, так і в оборонних цілях.

Тож варто діяти ситуативно. Невеликі дрони стають серйозним фактором, як і крилаті ракети, особливо з урахуванням загроз в Арктиці чи через Арктику у США. Теперішня адміністрація Трампа виявляє велику цікавість до створення протиповітряної та протиракетної оборони.