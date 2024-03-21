Атакований Енгельс: Черник сказав, чи можна знищити літаки, які пускають ракети по Україна

Російське місто Енгельс, де розміщений аеродром стратегічної авіації Росії, зазнав атаки в ніч на 20 березня. Як повідомили джерела в спецслужбах, це планова робота Головного управління розвідки.

Атаку по Енгельсу проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Російські літаки на Енгельсі

Він припустив, що знищити російську військову авіацію дронами – можливо. Питання лише масштабування, тобто скільки цих дронів буде застосовано, якою частотою та як довго цей процес буде тривати.

Петро Черник нагадав, що росіяни в робочому стані мають до 20 Ту-95МС в загальній кількості із 60.

Приблизно у такій самій кількості із 60 є Ту-22М3 – ті які скидають найдошкульнішу бомбу Х-22 та Х-32. Також у межах до півтора десятка Ту-160, які застосовують ракету Х-555,

– розповів військовий експерт.

"Чому росіяни відважилися із далеких заполярних аеродромів повернути назад свої бомбардувальники саме в Енгельс? Є велетенська зношуваність самого моноплану, а також зношуваність моторесурсу. Розуміємо, що наймолодший Ту-95МС – 1994 року. Новий побудувати не можуть", – пояснив Черник.

Що може знищити Путіна

Російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну на виснаження проти України. Хоча російський народ теж страждає, цього болю недостатньо, щоб змусити новообраного президента змінити курс. Однак Путін міг би переглянути своє рішення, якби Захід зміг скоротити нафтові доходи Росії. Про це повідомляє Reuters.

Військовий експерт наголосив, що саме тому потрібно нищити російську нафту й газ. Адже це насправді основні джерела надходження вільно конвертованої валюти.

Якщо є вільно конвертована валюта, то у них за що закуповувати мікроелектроніку на світових ринках та будувати ракети. У межах від 40 до 60% бюджету Росії формується коштом вуглеводнів,

– зазначив Петро Черник.

До речі, нічого нового в їх історії. Це не вперше й не вдруге. Це відбувалося ще починаючи з часів Олександра I, коли Росія продавала величезні обʼєми льону на зовнішні ринки. Згодом британці замінили російський льон на індійський. Тоді відбувся перший глибокий фінансовий колапс.

"Другий відбувся за царя Миколи, коли російську пшеницю замінили на американську. Також пригадаймо розпад Радянського Союзу, коли Рейган і Тетчер збили ціну на нафту, протримали на низьких цінах понад рік й монстр рухнув", – додав військовий експерт.

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