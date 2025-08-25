Росія вперше вивела у море на випробування атомну субмарину "Перм": чим вона озброєна
- Росія вивела на випробування атомну субмарину К-572 "Перм", на озброєнні якої може бути гіперзвукові ракети "Циркон".
- Цей підводний човен, який належить до четвертого покоління, може бути оснащений 10 торпедними апаратами і 8 вертикальними ракетними шахтами.
Вперше російську атомну субмарину з новими гіперзвуковими ракетами було виведено на випробовування. Йдеться про атомний підводний крейсер К-572 "Перм".
Його перший вихід на заводські ходові випробування було зафіксовано 23 серпня з міста Сєверодвінськ Архангельської області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також У Росії вибухнув танкер "Онемен", що перевозив бензин: є постраждалі
Що відомо про атомний підводний крейсер "Перм"?
"Перм" – п'ятий корабель модифікованого проєкту 08851 (проєкт 885М, шифр "Ясень-М"). Окрім того, ця субмарина є першим багатоцільовим підводним човном, на озброєнні якого – гіперзвукові крилаті ракети "Циркон", якими росіяни уже неодноразово атакували Україну.
Над цим кораблем працювали з 2016 року.
Зазначається, що підводні човни проєкту 885/885М належать до останнього, а саме четвертого, покоління.
На них можуть бути встановлені 10 торпедних апаратів калібру 533 міліметри, а також там є 8 вертикальних ракетних шахт.
Стверджується, що перший корабель із серії К-560 "Сєверодвінськ" заклали у грудні 1993 року, а у червні 2014 року – передали ВМФ Росії у дослідну експлуатацію.
Загалом росіяни мають плани на будівництво приблизно 10 таких кораблів. За попередніми даними станом на березень 2025 року вони мали 5 нових багатоцільових субмарин. До 2027 – 2028 очікується закінчення будівництва ще 2 – 3 суден.
Що відомо про ракети "Циркон"?
- Ракети "Циркон", які можуть бути на озброєнні крейсера "Перм", атакували Україну 5 разів з кінця грудня 2023 року. Останній такий випадок був зафіксований 21 серпня – удар припав по Сумах.
- "Циркон" – це протикорабельна ракета, яку росіяни називають гіперзвуковою. Головна її "фішка" – можливість маневрувати на гіперзвуковій швидкості. Нею Путін уже неодноразово залякував світ.