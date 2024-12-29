Майже дві сотні людей загинули: момент авіакатастрофи у Південній Кореї потрапив на відео

У Південній Кореї при посадці розбився пасажирський літак. На борту перебувала 181 людина, вижити вдалося лише двом.

Ймовірно, причиною аварії могла бути несправність шасі. Також розглядається версія несприятливих погодних умов і зіткнення з птахами під час польоту, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трагедія у Південній Кореї

Міністерство транспорту Південної Кореї повідомило, що аварія літака 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв авіакатастрофою за участю південнокорейської авіакомпанії за майже три десятиліття.

"Тільки хвостова частина зберегла трохи форми, а решту літака майже неможливо впізнати", – сказав начальник пожежної служби Муан Лі Чон Хен.

Лі додав, що рятувальники обходять довколишні райони у пошуку тіл, які могло викинути з літака.

Двоє членів екіпажу, врятованих із задньої частини літака, перебувають у лікарні з травмами середнього та важкого ступеня.

Відомо, що літак Boeing 737-800 компанії Jeju Air був виготовлений у 2009 році.

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До слова, нещодавно зазнав аварії азербайджанський літак у Казахстані, внаслідок чого загинуло майже 40 людей.