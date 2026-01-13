У декількох районах Одеси виникли проблеми з електропостачанням: у ДТЕК відповіли

Ввечері 12 січня в Одесі сталась аварія на електрообладнанні, через що частина споживачів залишилась без світла. Знеструмлення торкнулось Пересипського району.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на ДТЕК "Одеські електромережі".

Що відомо про аварію в одному з районів Одеси?

Аварійна ситуація виникла о 17:58 на одному з об'єктів електромереж. Унаслідок інциденту без світла залишилась частина мешканців Одеського району, зокрема, Пересипського.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади, аби якнайшвидше усунути проблеми та відновити постачання електроенергії до осель споживачів.

Яка ситуація в енергосистемі Одеси нині?

В ДТЕК зазначають, що за 2025 рік ворог неодноразово завдав ударів по критичній інфраструктурі Одещини, тож значна частина енергооб'єктів пошкоджена. Загалом зазнали руйнувань понад 26 високовольтних підстанцій ДТЕК "Одеські електромережі" та десятки інших енергооб'єктів.

Саме це є основною причиною перебоїв з електропостачанням.

Енергетикам вдалось полагодити частину обладнання, втім цих потужностей недостатньо для повного забезпечення споживачів. Через фізичні обмеження трансформатори не можуть передавати необхідний обсяг електроенергії всім мешканцям одночасно. Тож аби не допускати перенавантаження системи, фахівці вимушено застосовують аварійні відключення в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Одеському районах та в Одесі.

У компанії наголошують – такі відключення неможливо спрогнозувати, оскільки їх вводять лише тоді, коли споживання різко зростає та скасовують, коли воно зменшується. Наразі через масштабні руйнування немає технічної можливості повернутись до графіків погодинних відключень.

Водночас енергетики намагаються розподілити електропостачання рівномірно між усіма споживачами, втім деякі будинки можуть залишатись без світла довше та частіше. Це у компанії пов'язують із тим, що такі будинки підключені до найбільш пошкодженого обладнання, яке потребує регулярного розвантаження.

Як на відключення вплинули морози?

Через значне зниження температури повітря тривалість відключень у місті зростає. Це пов'язано зі збільшенням навантаження на мережу. Мешканці активніше користуються електрообігрівачами та іншими електроприладами.

Втім енергетики працюють над відновленням світла без упину: лише за минулий тиждень вдалось відновити постачання для понад 100 тисяч споживачів. Роботи триватимуть й надалі.

У компанії наголосили, що покращенню роботи енергосистеми може посприяти кожен.

Сьогодні енергосистемі допомогти може кожен. Бізнес – обмеживши підсвітку фасадів, рекламу та вивіски. Мешканці – не вмикаючи одночасно кілька енергоємних приладів, а користуючись ними по черзі. Від відповідального споживання електроенергії зараз напряму залежить, як довго світло буде в наших оселях,

– додали у ДТЕК.

