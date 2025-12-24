У двох областях України аварійні відключення світла: графіки не працюють

Внаслідок російської атаки на енергетику в усіх регіонах України було запроваджено графіки погодинних відключень. Втім на Сумщині та Полтавщині знову довелось вводити аварійні відключення світла.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Сумиобленерго.

Дивіться також Світла не буде понад 10 годин: які графіки ввели для Києва та області на 24 грудня

У яких областях запроваджено аварійні відключення світла?

Через масований обстріл росіянами української енергетики на території Сумщини знову введені графіки аварійних відключень.

Станом на 10:32 за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень не діють для 10 черг.

Також повідомлення про скасування 10 черг та впровадження графіків аварійних відключень з'явилось і на Полтавщині.

Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Яка ситуація зі світлом наразі в Україні?