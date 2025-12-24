В некоторых областях Украины аварийные отключения света: графики не работают

Вследствие российской атаки на энергетику во всех регионах Украины были введены графики почасовых отключений. Впрочем на Сумщине и Полтавщине снова пришлось вводить аварийные отключения света.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго.

В каких областях введены аварийные отключения света?

Из-за массированного обстрела россиянами украинской энергетики на территории Сумщины снова введены графики аварийных отключений.

По состоянию на 10:32 по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений не действуют для 10 очередей.

Также сообщение об отмене 10 очередей и внедрение графиков аварийных отключений появилось и на Полтавской области.

Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется.

Какая ситуация со светом сейчас в Украине?