Особистий наказ Путіна: Черник пояснив, чому в Авдіївці й надалі буде дуже гаряче
Ворог посилив наступальні дії на Авдіївку ще у жовтні 2023 року. За 4 місяці Росія не здобула там жодної суттєвої перемоги, але, за словами військових, втратила стільки окупантів, скільки СРСР колись втратив у війні в Афганістані.
Попри всі невдачі, російські загарбники продовжать свій наступ на Авдіївку. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, додавши, що у ворога є багато особового складу, який він ще може використати.
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Чому для Росії важлива Авдіївка
Бої навколо міста продовжаться, а на цьому напрямку ще довго буде гаряче. Все тому, що Авдіївка стала для росіян стратегічним завданням. Вона фактично є "воротами" до усієї Донеччини.
Владімір Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини й вони намагатимуться його реалізувати. Перший часовий показник був до 14 грудня 2023 року, до моменту розмови Путіна з народом, але його не вдалося реалізувати,
– розповів Петро Черник.
Тепер стоїть нова ціль – захопити місто до нового перепризначення Путіна на посаду президента у березні 2024 року. До цього часу, російському диктатору потрібні позитивні результати. У Кремлі вважають, що вихід на адміністративні кордони цих двох областей нібито стане свідченням того, що Росія хоч чогось досягла.
Скільки втрат зазнала країна-агресорка
Окупанти захопили невелике село Крохмальне у Харківській області. Про це стало відомо 21 січня. Хоч у населеному пункті проживало не більше ніж 45 людей, але Росія подала цей факт, як "велику перемогу". Схожу ситуацію ми бачимо на прикладі Авдіївки, коли будь-яке просування окупантів коштує їм неймовірних, часто зовсім невиправданих ресурсів.
Російські загарбники активізувалися 7 жовтня 2023 року й за цей час втратили там практично дивізію. За словами військового експерта, механізований полк – це третя частина дивізії. Якщо мислити правильно, то він має проривати бойові порядки на глибину батальйону – це 3 – 5 кілометрів у глибину й 3 кілометри по ширині.
Окупанти просунулися ледь-ледь на показники роти – на 1.5 – 2 кілометри. Це, щоб всі ми розуміли, які неспівмірні між собою їхні цілі та їхні втрати стосовно цих цілей,
– додав Черник.
Відтак навіть захоплення одного села у пропагандистському сенсі має для них колосальне значення. Але треба пам'ятати, що у жодній війні не буває так, щоб одна сторона нескінченно наступала, а інша нескінченно відступала.
Німці на зламі 1944 – 45 року у Другій світовій війні, точно знаючи, що програють, організували контрнаступальну Арденнську операцію у бік південно-західної Бельгії. Вони прорвали бойові порядки противників десь на 100 кілометрів,
– розповів військовий експерт.
Він підкреслив, що німцям це вдалося лише тому, що була погана погода і не працювала авіація союзників, але все-таки вони це зробили, хоча в підсумку війну програли.
"Україні дуже важливо виграти війну, а бої та битви можуть бути програні", – підкреслив військовий експерт.
Що відбувається в районі Авдіївки
- Ворог зосередив свої зусилля на захопленні Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Останнім часом він не завдавав авіаційних ударів, але збільшив використання артилерії. Це пояснюють поганими погодними умовами та обслуговуванням літаків. Наразі противник для наступу використовує піхоту та майже не залучає бронетехніку.
- Спроби окупантів захопити Авдіївку не зупиняються ні на мить. У ЗСУ показали кадри одного з найбільших штурмів ворога. У повідомленні додали, що росіяни просто дикими силами намагаються зламати нашу лінію оборони. Бої не припиняються, а таку велику кількість техніки ще не застосовувала жодна країна у жодному з конфліктів у ХХІ столітті.
- Під час штурму Авдіївки українські воїни ліквідували заступника командира батальйону росіян "П'ятнашка" Володимира Харабуа. Окупант з позивним "Микич" перебував в окопах на передовій лінії та керував діями інших бойовиків. Його вдалося знищити 20 січня, про це повідомили у пропагандистських телеграм-каналах. Під дописом свій коментар залишив російський священник, який зазначив, що найсумніше у цій історії те, що окупант не був охрещений.