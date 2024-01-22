Личный приказ Путина: Черник объяснил, почему возле Авдеевке и дальше будет очень горячо

Враг усилил наступательные действия на Авдеевку еще в октябре 2023 года. За 4 месяца Россия не одержала там ни одной существенной победы, но, по словам военных, потеряла столько оккупантов, сколько СССР когда-то потерял в войне в Афганистане.

Несмотря на все неудачи, российские захватчики продолжат свой наступление на Авдеевку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, добавив, что у врага есть много личного состава, который он может использовать.

Обратите внимание Россияне захватили Крахмальное и давят на Авдеевку: как изменилась карта боевых действий за неделю

Почему для России важна Авдеевка

Бои вокруг города продолжатся, а на этом направлении еще долго будет жарко. Все потому, что Авдеевка стала для россиян стратегической задачей. Она фактически является "воротами" ко всей Донетчине.

Владимир Путин отдал приказ выходить на административные границы Донбасса и Луганской области и они будут пытаться его реализовать. Первый временной показатель был до 14 декабря 2023 года, до момента разговора Путина с народом, но его не удалось реализовать,

– рассказал Петр Черник.

Теперь стоит новая цель – захватить город к новому переназначению Путина на пост президента в марте 2024 года. К тому времени российскому диктатору нужны положительные результаты. В Кремле считают, что выход на административные границы этих двух областей якобы станет свидетельством того, что Россия хоть чего достигла.

Сколько потерь понесла страна-агрессор

Оккупанты захватили небольшое село Крахмальное в Харьковской области. Об этом стало известно 21 января. Хотя в населенном пункте проживало не более 45 человек, но Россия подала этот факт как "великую победу". Похожую ситуацию мы видим на примере Авдеевки, когда любое продвижение оккупантов стоит им невероятных, часто совсем неоправданных ресурсов.

Российские захватчики активизировались 7 октября 2023 года и за это время потеряли там практически дивизию. По словам военного эксперта, механизированный полк – это третья часть дивизии. Если мыслить правильно, то он должен прорывать боевые порядки на глубину батальона – это 3 – 5 км в глубину и 3 км по ширине.

Оккупанты продвинулись едва на показатели роты – на 1.5 – 2 километра. Это, чтобы все мы понимали, как несоразмерны между собой их цели и их потери в отношении этих целей,

– добавил Черник.

Следовательно, даже захват одного села в пропагандистском смысле имеет для них колоссальное значение. Но надо помнить, что ни в одной войне не бывает так, чтобы одна сторона бесконечно наступала, а другая бесконечно отступала.

Немцы на рубеже 1944 – 45 годов во Второй мировой войне, точно зная, что проиграют, организовали контрнаступательную Арденнскую операцию в сторону юго-западной Бельгии. Они прорвали боевые порядки противников где-то на 100 километров,

– рассказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что немцам это удалось лишь потому, что была плохая погода и не работала авиация союзников, но все-таки они это сделали, хотя в итоге проиграли войну.

"Украине очень важно выиграть войну, а бои и битвы могут быть проиграны", – подчеркнул военный эксперт.

Что происходит в районе Авдеевки