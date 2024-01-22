Попри всі невдачі, російські загарбники продовжать свій наступ на Авдіївку. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, додавши, що у ворога є багато особового складу, який він ще може використати.

Зверніть увагу Росіяни захопили Крохмальне й тиснуть на Авдіївку: як змінилась карта бойових дій за тиждень

Чому для Росії важлива Авдіївка

Бої навколо міста продовжаться, а на цьому напрямку ще довго буде гаряче. Все тому, що Авдіївка стала для росіян стратегічним завданням. Вона фактично є "воротами" до усієї Донеччини.

Владімір Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини й вони намагатимуться його реалізувати. Перший часовий показник був до 14 грудня 2023 року, до моменту розмови Путіна з народом, але його не вдалося реалізувати,

– розповів Петро Черник.

Тепер стоїть нова ціль – захопити місто до нового перепризначення Путіна на посаду президента у березні 2024 року. До цього часу, російському диктатору потрібні позитивні результати. У Кремлі вважають, що вихід на адміністративні кордони цих двох областей нібито стане свідченням того, що Росія хоч чогось досягла.

Скільки втрат зазнала країна-агресорка

Окупанти захопили невелике село Крохмальне у Харківській області. Про це стало відомо 21 січня. Хоч у населеному пункті проживало не більше ніж 45 людей, але Росія подала цей факт, як "велику перемогу". Схожу ситуацію ми бачимо на прикладі Авдіївки, коли будь-яке просування окупантів коштує їм неймовірних, часто зовсім невиправданих ресурсів.

Російські загарбники активізувалися 7 жовтня 2023 року й за цей час втратили там практично дивізію. За словами військового експерта, механізований полк – це третя частина дивізії. Якщо мислити правильно, то він має проривати бойові порядки на глибину батальйону – це 3 – 5 кілометрів у глибину й 3 кілометри по ширині.

Окупанти просунулися ледь-ледь на показники роти – на 1.5 – 2 кілометри. Це, щоб всі ми розуміли, які неспівмірні між собою їхні цілі та їхні втрати стосовно цих цілей,

– додав Черник.

Відтак навіть захоплення одного села у пропагандистському сенсі має для них колосальне значення. Але треба пам'ятати, що у жодній війні не буває так, щоб одна сторона нескінченно наступала, а інша нескінченно відступала.

Німці на зламі 1944 – 45 року у Другій світовій війні, точно знаючи, що програють, організували контрнаступальну Арденнську операцію у бік південно-західної Бельгії. Вони прорвали бойові порядки противників десь на 100 кілометрів,

– розповів військовий експерт.

Він підкреслив, що німцям це вдалося лише тому, що була погана погода і не працювала авіація союзників, але все-таки вони це зробили, хоча в підсумку війну програли.

"Україні дуже важливо виграти війну, а бої та битви можуть бути програні", – підкреслив військовий експерт.

Що відбувається в районі Авдіївки