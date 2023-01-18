Жорстоке небо України: найрезонансніші авіакатастрофи за участі військових і спецбортів

У суботу, 18 січня, Україну сколихнула новина про те, що у Київській області впав гелікоптер, на якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, загинув сам глава відомства Денис Монастирський.

Хоч і літаки та гелікоптери вважаються найбезпечнішими транспортними засобами, однак за останні роки можна згадати чимало трагедій, що пов'язані з падіннями літальних апаратів. Власне, авіакатастрофи стаються значно рідше за ДТП, однак їхні наслідки мають більший резонанс. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про розбиття не цивільних літальних апаратів, які трапилися за останні роки на території нашої держави.

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Падіння гелікоптера у Броварах

Про цей інцидент важливо знати те, що він трапився близько 08:10 на вулиці Симона Петлюри у місті Броварах на Київщині. Внаслідок цього станом на 16:00, 18 січня відомо щонайменше про 14 загиблих, серед них – 1 дитина. Водночас понад два десятки людей були доправлені до лікарні з важкими пораненнями, серед них майже половина – діти, оскільки гелікоптер ЕС-225 Super Puma розбився неподалік дитячого садочка.

Власне, майже одразу стало відомо про те, що на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

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Авіакатастрофа в Чугуєві

Станом на 18 січня 2023 року причини падіння цього літального апарата з'ясовують правоохоронці. Наразі СБУ розглядає декілька версій розвитку подій, що призвели до падіння гелікоптера. Йдеться, зокрема, про несправність апарата, умисні дії зацікавлених осіб та порушення правил польоту.

Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва, що у Харківській області, під час навчальних польотів розбився військовий літак Ан-26. Відомо, що транспортний засіб якраз заходив на посадку близько 20:45, однак втратив висоту, перебуваючи на відстані понад 1 500 метрів над землею.

Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку рятувальники тривалий час приборкували. Загалом на борту перебувало 27 людей: 7 офіцерів та 20 курсантів Харківського національного університету імені Кожедуба.

25 людей загинуло одразу, 2 чоловіків вижили. Однак згодом один чоловік загинув через опіки, що були не сумісними з життям, а другий – В'ячеслав Золочевський – отримав всю необхідну медичну допомогу та зміг повернутися до відносно нормально життя.

Падіння літака Ан-26 на Харківщині: переглядайте світлини

У Рівному розбився гелікоптер Мі-8

У ніч на 30 травня 2019 року військовий вертоліт Мі-8 під час під час навчального тренувального польоту о 23:27 втратив зв'язок. Згодом виявилося, що він потрапив в авіакатастрофу.

Загинуло 4 члени екіпажу, зокрема, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ Збройних Сил України, яка базується у місті Бродах Львівської області.



Гелікоптер Мі-8 / Фото Міноборони

Літак Су-27 потрапив в авіакатастрофу на Вінниччині

2018 року, а саме – 16 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач Су-27 під час міжнародних військових навчань "Чисте небо – 2018". Слід зазначити, що сталося це близько 17:00 в районі села Уланів.

Згодом у Генштабі ЗСУ зазначили, що внаслідок цього загинув пілот Повітряних сил Сполучених Штатів Америки, а також український пілот. Тобто загинуло дві людини.

Який вигляд має Су-27: дивіться фото

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Врізання гелікоптера в телевежу в Кременчуці

Під час навчально-тренувального польоту розбився гелікоптер Мі-8 у місті Кременчуці, що на Полтавщині. Сталося це 25 січня 2018 року. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу, серед них:

командир;

другий пілот;

двоє бортінженерів.

Лише за півтора року – 12 червня 2019 року – Національне бюро з розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами завершило розслідування цієї справи. В офіційному звіті вказано, що вертоліт стикнувся зі розтяжкою телевежі ТРК "Візит". Після зіткнення з перешкодою, вертоліт впав на землю на відстані 146 метрів від точки зіткнення, обірвавши дроти лінії електричної передачі поблизу телевежі.

Цей інцидент став можливим тому, що у пілотів були неправильні координати цієї телевежі, тому вони просто-таки не знали, де вона розташовується. Окрім того, побачити споруду вони не могли через погані погодні умови – себто туман.

Авіакатастрофа на Полтавщині: дивіться фотографії

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Падіння авіасудна на Хмельниччині

29 вересня 2017 року у селі Берегелях Хмельницької області розбився літак Л-39 Повітряних сил. Через певний час стало відомо, що на борту перебувало двоє пілотів – вони загинули.

Тоді попередньо правоохоронці встановили, що під час виконання навчального польоту авіасудно втратило зв'язок в районі Старокостянтинова, після чого впало і розбилося. Окрім того, було відрите кримінальне провадження – була підозра, що пілоти порушили правила керування літальним апаратом.



Літальний апарат Л-29 / Фото Міноборони

Загибель офіцерів внаслідок катастрофи під Краматорськом

Поблизу Краматорська в районі села Малинівка, що в Донецькій області, 26 березня 2017 року розбився гелікоптер Мі-2. Весь екіпаж, який перебув на борту, загинув. Власне, йдеться про 5 людей. Це троє членів екіпажу та 2 пасажири.

Відомо, що літальний апарат зачепився за лінію електропередач, тому й сталася ця авіакатастрофа.



Літальний апарат Мі-2 / Фото Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації ОВТ