Місцеві мешканці розповідають про перші хвилини авіакатастрофи в Броварах. Як все було – читайте далі.

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Очевидці про авіакатастрофу у Броварах

Журналістам Суспільного місцева розповіла, що бачила як гвинтокрил певний час кружляв в небі.

Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова,

– розповіла жінка.

Розповідь жінки про авіакатастрофу у Броварах: дивіться відео

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