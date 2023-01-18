Местные жители рассказывают о первых минутах авиакатастрофы в Броварах. Как все было – читайте дальше.

Читайте также Погибло руководство МВД: все, что известно об авиакатастрофе в Броварах

Очевидцы об авиакатастрофе в Броварах

Журналистам Суспільного местная жительница рассказала, что видела как вертолет некоторое время кружил в небе.

Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажное,

– рассказала женщина.

Рассказ женщины об авиакатастрофе в Броварах: смотрите видео

Что известно о трагедии в Броварах: главные новости