Не літаками: авіаексперт сказав, чим найефективніше збивати дрони
- Авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що для збиття дронів ефективніше використовувати безпілотні системи, ніж велику кількість літаків.
- Він підкреслив, що безпілотна авіація з гарною розвідкою є ефективнішою, дешевшою та здатна тихо і непомітно уражати цілі.
Володимир Зеленський заявив, що Україна планує сформувати авіаційний флот із 250 сучасних літаків, зокрема F-16, Gripen і Rafale. Однак така кількість авіації неефективна для збиття російських цілей.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, набагато ефективніше та дешевше буде використовувати різноманітні безпілотні системи, наземні, роботизовані, повітряні і так далі.
"Я вважаю, що така кількість авіації зараз неефективна. Це старі уявлення про авіацію, що чим більше, тим краще. Це неефективно. Ефективно збивати легкомоторну авіацію", – вважає він.
Які засоби ефективніші?
Костянтин Криволап зазначив, що найбільш ефективно те, що пов'язано з безпілотною авіацією. За допомогою гарної розвідки вона заходить туди, куди хоче, б'є тихо та непомітно, ефективно уражає.
Вже потім можна залітати невеликою кількістю літаків, доносити туди бомби або бойові частини. Бомби зараз літають на 200 кілометрів. На думку авіаексперта, навряд чи потрібна така кількість.
Потрібні ефективні безпілотні системи, наземні, роботизовані, повітряні і так далі. Вони ефективніші, дешевші, ніж усі інші засоби ураження,
– сказав він.
250 літаків для України: що відомо про програму?
Володимир Зеленський заявив, що Україна планує реалізувати масштабну програму розвитку бойової авіації. Мовиться про формування авіаційного флоту із 250 літаків. Це дозволить краще захищати повітряний простір і наблизити оборонну промисловість України до західних технологічних стандартів.
Зараз Україна веде діалог зі Швецією, Францією та США щодо бойових літаків. Зокрема, про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale. Однак в пріоритеті шведські Gripen через дешеве обслуговування та відносно короткий термін навчання пілотів – приблизно пів року.
Відомо, що Україна вже домовилась зі Швецією про 150 винищувачів Gripen. В Україні вони можуть з'явитися у 2026 році.