Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, набагато ефективніше та дешевше буде використовувати різноманітні безпілотні системи, наземні, роботизовані, повітряні і так далі.

"Я вважаю, що така кількість авіації зараз неефективна. Це старі уявлення про авіацію, що чим більше, тим краще. Це неефективно. Ефективно збивати легкомоторну авіацію", – вважає він.

Які засоби ефективніші?

Костянтин Криволап зазначив, що найбільш ефективно те, що пов'язано з безпілотною авіацією. За допомогою гарної розвідки вона заходить туди, куди хоче, б'є тихо та непомітно, ефективно уражає.

Вже потім можна залітати невеликою кількістю літаків, доносити туди бомби або бойові частини. Бомби зараз літають на 200 кілометрів. На думку авіаексперта, навряд чи потрібна така кількість.

Потрібні ефективні безпілотні системи, наземні, роботизовані, повітряні і так далі. Вони ефективніші, дешевші, ніж усі інші засоби ураження,

– сказав він.

250 літаків для України: що відомо про програму?