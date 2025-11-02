Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, гораздо эффективнее и дешевле будет использовать различные беспилотные системы, наземные, роботизированные, воздушные и так далее.

"Я считаю, что такое количество авиации сейчас неэффективно. Это старые представления об авиации, что чем больше, тем лучше. Это неэффективно. Эффективно сбивать легкомоторную авиацию", – считает он.

Какие средства более эффективны?

Константин Криволап отметил, что наиболее эффективно то, что связано с беспилотной авиацией. С помощью хорошей разведки она заходит туда, куда хочет, бьет тихо и незаметно, эффективно поражает.

Уже потом можно залетать небольшим количеством самолетов, доносить туда бомбы или боевые части. Бомбы сейчас летают на 200 километров. По мнению авиаэксперта, вряд ли нужно такое количество.

Нужны эффективные беспилотные системы, наземные, роботизированные, воздушные и так далее. Они эффективнее, дешевле, чем все другие средства поражения,

– сказал он.

250 самолетов для Украины: что известно о программе?