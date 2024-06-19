Хто замовив вбивство казахського опозиціонера: дружина Садикова назвала власного підозрюваного

Казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова було поранено в голову під час стрілянини у Києві. Його дружина Наталя Садикова вважає, що за замахом стоїть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий намагався застрелити Айдоса Садикова, коли той заїжджав у двір свого будинку. За словами Наталії, нападник був професійним вбивцею, який скористався моментом.

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Дружи на Садикова підозрює Токаєва

Під час замаху Айдос був за кермом, а його дружина сиділа поруч. Нападник вийшов з-за дерева і здійснив постріл, після чого одразу втік.

Наталія Садикова повідомила, що її чоловіка терміново прооперували, але його стан залишається критичним через важке поранення в голову.

Айдос пережив ніч, хоча лікарі давали мало надій. Наразі вони роблять усе можливе, але прогнозів не дають,

– зазначила вона.

Дружина опозиціонера також переконана, що замовником замаху є президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Вона заявила, що метою було змусити її чоловіка замовкнути, оскільки він був постійним критиком казахстанського уряду.

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Додамо, що на місце події в Києві одразу виїхали українські правоохоронці, які розпочали встановлення обставин стрілянини та затримали нападника.

Київська міська прокуратура згодом констатувала, що почала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.