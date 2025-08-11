Азербайджанське видання Caliber.Az повідомило, що якщо Росія продовжить атаки на українську енергетику та об'єкти азербайджанських компаній, країна може зняти ембарго на постачання зброї для України. Ймовірно, країна могла піти на цей крок вже зараз.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Азербайджан міг про це не оголошувати публічно. Він має достатньо зброї, яку не використовує, але яка знадобилась би ЗСУ на фронті.

Яку зброю Азербайджан потенційно може передати Україні?

Військовий експерт зазначив, що Азербайджан може постачати зброю до України, але не повідомляти про це. Можливо, це відбувається і зараз. Адже багато військової техніки до нас іде через Туреччину, немає підтверджень, що вся вона саме турецька.

"Мало хто про це говорить, потрібно подякувати Туреччині і Ердогану. Тихо і постійно ми отримуємо з Туреччини зброю, техніку та боєприпаси. Те ж саме з Азербайджаном – він вже міг почати нам це постачати після удару по його корпорації SOCAR, а також удару по газопровідній станції в Одесі, по якій іде азербайджанський газ", – пояснив він.

Озброєння, яке може надавати Азербайджан є радянським – це боєприпаси 122 та 152 калібрів, міни і стара техніка. Країна цим вже не користується, адже переозброїла свою армію, але має це озброєння на складах.

До речі, у Defence Express повідомили, що першою зброєю, яку може передати Азербайджан, може стати причіпна артилерія. Країна також має САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акация", які були б цікаві для українських військових.