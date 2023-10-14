"Відверто знущається з Єревану": куди може зайти конфлікт Азербайджану та Вірменії

Азербайджан найближчими тижнями може вторгнутися у Вірменію. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Єреван відкрити Зангезурський коридор уздовж свого південного кордону і пригрозив розв'язати питання "силою".

Російський правозахисник Марк Фейгін поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації. Він вважає, що конфлікт можливий, адже Азербайджан та Туреччина давно хочуть реалізувати "коридор", який з'єднає Баку з Нахічеванем та Анкару з рештою тюркського світу через місто Сюнік у Вірменії.

Дивіться також Пашинян на зустрічі в Гранаді визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану

Наступна ціль – Зангезурський коридор

За словами Фейгіна, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном не новизна. Адже схожі події відбулися раніше у 2020 та 2023 роках.

2020 рік

Чергова ескалація конфлікту між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху завершилася угодою про припинення вогню. Згідно з документом, Вірменія повертає Азербайджану три райони – Агдамський на сході, а також Кельбаджарський і Лачинський на заході.

Лачинський район переходить під контроль Баку останнім – до 1 грудня 2020 року. Підписанню угоди про перемир'я передували бойові дії між Азербайджаном і "НКР" за участю бійців з Вірменії, які почалися 27 вересня 2020 року.

2023 рік

19 вересня Азербайджан оголосив про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів" для відновлення конституційного ладу. Того ж дня Баку назвав умови припинення операції, серед яких капітуляція та роззброєння формувань у регіоні. 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію щодо припинення вогню.

За словами Фейгіна, він прогнозував, що наступною ціллю Баку та Анкари стане Зангезурський коридор, який зв'язує материковий Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном.

Це логічно й очевидно, їм потрібно зробити коридор до республіки Нахічевань. Я не виключаю, що військові дії відбудуться у зв'язку з пробиванням коридору. Вони будуть новими,

– сказав російський правозахисник.

За якої умови може розпочатися війна між Азербайджаном та Вірменією

Зауважимо, з моменту закінчення Другої Нагірно-Карабаської війни Азербайджан і Туреччина просувають концепцію Зангезурського коридору, який, якщо буде реалізований, з'єднає Азербайджан з Нахічеванем і Туреччину з рештою тюркського світу через вірменську провінцію Сюнік.

Як наголосив Фейгін, можна було стверджувати, що Нагірний Карабах – територія Азербайджану, яка нібито зайнята Вірменією. Натомість Зангезур – історична область Вірменії, тобто Зангезурський коридор – це порушення міжнародного права.

Тому я не виключаю, що цей конфлікт можливий. Можливо, це підготовка тиску на Вірменію, щоб вона зголосилася забезпечити цей коридор, тобто, аби забезпечили проїзд Азербайджану через Зангезур до Нахічеваню,

– зауважив Марк Фейгін.

Зрештою, якщо тиск на Вірменію з боку Азербайджану не принесе потрібний результат – війна може знову розпочатися.

Фейгін про конфлікт Азербайджану та Вірменії: дивитися відео

Які країни зацікавлені у конфлікті Азербайджану та Вірменії

За словами Фейгіна, зацікавленою стороною в ескалації конфлікту також є Туреччина. Натомість Росія байдуже до цього ставиться.

Москва відверто знущається з Єревану,

– підкреслив російський правозахисник.

І також додав, що Вірменія бажає брати участь у Міжнародному суді ООН. Оскільки країна жалітиметься на дії Азербайджану. Імовірно, через це Єреван ратифікував Римський статут.

Вірменія була не захищеною з боку Росії, тому вони намагаються підвести міжнародне право під події 2020 та 2023 років. Логіка зрозуміла,

– підсумував Марк Фейгін.

Конфлікт Азербайджану та Вірменії: коротко