"Відверто знущається з Єревану": куди може зайти конфлікт Азербайджану та Вірменії
Азербайджан найближчими тижнями може вторгнутися у Вірменію. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Єреван відкрити Зангезурський коридор уздовж свого південного кордону і пригрозив розв'язати питання "силою".
Російський правозахисник Марк Фейгін поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації. Він вважає, що конфлікт можливий, адже Азербайджан та Туреччина давно хочуть реалізувати "коридор", який з'єднає Баку з Нахічеванем та Анкару з рештою тюркського світу через місто Сюнік у Вірменії.
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Наступна ціль – Зангезурський коридор
За словами Фейгіна, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном не новизна. Адже схожі події відбулися раніше у 2020 та 2023 роках.
2020 рік
Чергова ескалація конфлікту між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху завершилася угодою про припинення вогню. Згідно з документом, Вірменія повертає Азербайджану три райони – Агдамський на сході, а також Кельбаджарський і Лачинський на заході.
Лачинський район переходить під контроль Баку останнім – до 1 грудня 2020 року. Підписанню угоди про перемир'я передували бойові дії між Азербайджаном і "НКР" за участю бійців з Вірменії, які почалися 27 вересня 2020 року.
2023 рік19 вересня Азербайджан оголосив про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів" для відновлення конституційного ладу. Того ж дня Баку назвав умови припинення операції, серед яких капітуляція та роззброєння формувань у регіоні. 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію щодо припинення вогню.
За словами Фейгіна, він прогнозував, що наступною ціллю Баку та Анкари стане Зангезурський коридор, який зв'язує материковий Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном.
Це логічно й очевидно, їм потрібно зробити коридор до республіки Нахічевань. Я не виключаю, що військові дії відбудуться у зв'язку з пробиванням коридору. Вони будуть новими,
– сказав російський правозахисник.
За якої умови може розпочатися війна між Азербайджаном та Вірменією
Зауважимо, з моменту закінчення Другої Нагірно-Карабаської війни Азербайджан і Туреччина просувають концепцію Зангезурського коридору, який, якщо буде реалізований, з'єднає Азербайджан з Нахічеванем і Туреччину з рештою тюркського світу через вірменську провінцію Сюнік.
Як наголосив Фейгін, можна було стверджувати, що Нагірний Карабах – територія Азербайджану, яка нібито зайнята Вірменією. Натомість Зангезур – історична область Вірменії, тобто Зангезурський коридор – це порушення міжнародного права.
Тому я не виключаю, що цей конфлікт можливий. Можливо, це підготовка тиску на Вірменію, щоб вона зголосилася забезпечити цей коридор, тобто, аби забезпечили проїзд Азербайджану через Зангезур до Нахічеваню,
– зауважив Марк Фейгін.
Зрештою, якщо тиск на Вірменію з боку Азербайджану не принесе потрібний результат – війна може знову розпочатися.
Фейгін про конфлікт Азербайджану та Вірменії: дивитися відео
Які країни зацікавлені у конфлікті Азербайджану та Вірменії
За словами Фейгіна, зацікавленою стороною в ескалації конфлікту також є Туреччина. Натомість Росія байдуже до цього ставиться.
Москва відверто знущається з Єревану,
– підкреслив російський правозахисник.
І також додав, що Вірменія бажає брати участь у Міжнародному суді ООН. Оскільки країна жалітиметься на дії Азербайджану. Імовірно, через це Єреван ратифікував Римський статут.
Вірменія була не захищеною з боку Росії, тому вони намагаються підвести міжнародне право під події 2020 та 2023 років. Логіка зрозуміла,
– підсумував Марк Фейгін.
Конфлікт Азербайджану та Вірменії: коротко
- Топпосадовці США і ЄС зустрічалися із представниками Росії на таємних екстрених переговорах у Туреччині щодо Нагірного Карабаху, всього за кілька днів до того, як Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи".
- Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня заявило, що розпочинає в Нагірному Карабаху "антитерористичні заходи… з метою відновлення конституційного ладу".
- Причиною таких дій стали порушення з боку Вірменії режиму припинення вогню, заявили в Баку. Крім того, за кілька днів до початку антитерористичних заходів в Азербайджані загинуло 4 співробітники МВС через підрив вибухового пристрою.