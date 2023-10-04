Про це західне ЗМІ стверджує, посилаючись на слова високопоставленого дипломата на умовах анонімності. Ця людина була добре обізнана з дискусіями щодо цього.

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Таємні переговори в Туреччині

Як повідомляє джерело, таємні переговори відбулися 17 вересня 2023 року в Стамбулі між представниками США, ЄС і Росії. Головне питання зустрічі – спроба чинити тиск на Азербайджан, аби він припинив блокаду Лачинського коридору, яка тривала понад 9 місяців. Крім того, високопосадовці обговорювали можливість того, аби з території Вірменії могли рухатися конвої гуманітарної допомоги. Зокрема, мовиться про постачання продовольства та палива приблизно для 100 тисяч жителів республіки Нагірний Карабах, яка нині припинила своє існування.

Високопосадовець стверджує, що США представляв Луї Боно – старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі, Євросоюз відправив Тойво Клаара, а від Росії на таємні переговори прибув Ігор Ховаєв, який обіймає посаду спецпредставника Путіна щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію,

– заявляє Politico.

Крім того, дипломат ЄС пояснив, що така зустріч аргументована "важливістю підтримувати канали зв'язку з відповідними співрозмовниками, аби уникнути непорозумінь". Так, представник ЄС намагався тримати канали комунікації "відкритими", тим часом у США відмовилися коментувати таємні переговори у Туреччині. Представник Держдепу наголосив, що не буде коментувати "приватні дипломатичні зустрічі".

Разом з тим, один з топпосадовців США на умовах анонімності заявив виданню, що переговори провели, оскільки розуміють – Росія зберігала панування у регіоні.

Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що переговори провели через розуміння того, що Кремль все ще панує в регіоні.

Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, тому що вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільному моменті,

– заявив він.

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