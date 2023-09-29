Після останніх подій у Нагірному Карабаху, відносини між Вірменією та Росією погіршилися, тож існування військової бази тепер під питанням. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що вірменам варто зробити з військовою базою країни-агресора.

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"Для чого їм ця база? Якби вони там зробили овочеву базу, то у них були б свіжі овочі й фрукти. Якби вони там зробили маленьку ферму з овець, які інтелектуально вищі за російських військових, то зараз мали б шашлик. А з цих "овець" зараз нічого немає", – мовив Давидюк.

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Шанс для Вірменії

Російська база – це просто мітка території, так зазвичай роблять собаки. На думку політолога, росіян треба гнати поганою мітлою з Вірменії. Зараз країна дійсно має шанс звільнитися від російських імперських наративів, що були у першій хвилі так званих "демократів", які були не меншими імперцями. Вони намагалися нав'язувати постімперські конфліктні наративи у пострадянських республіках.

Зараз вони звільнилися і підуть вперед. У цьому випадку програла не Вірменія – програла Росія, тому що весь світ побачив настільки вона слабка. А ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – 24 Канал) – це взагалі помножена на нуль організація,

– зазначив Давидюк.

Найголовніше вірменам зараз треба більше зближатися з НАТО. Нещодавно Єреван заявив, що починає комунікацію з Альянсом. Політолог пригадав політику розширення сусідства з ЄС. Вірмени завжди приїжджали на всі парламентські делегації та зустрічі в Брюсселі. Вони були, просто їхня політика повільна. Зараз без впливу Росії ця політика пришвидшиться.

"Я бачу позитив у регіоні. Базу точно треба закривати. А якщо хочуть базу, то нехай будують українську, американську тощо", – зауважив Давидюк.

Відносини Росії та Вірменії