После последних событий в Нагорном Карабахе, отношения между Арменией и Россией ухудшились, так что существование военной базы теперь под вопросом. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что армянам следует сделать с военной базой страны-агрессора.

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"Для чего им эта база? Если бы они там сделали овощную базу, то у них были бы свежие овощи и фрукты. Если бы они там сделали маленькую ферму из овец, которые интеллектуально выше российских военных, то сейчас имели бы шашлык. А из этих "овец" сейчас ничего нет", – сказал Давидюк.

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Шанс для Армении

Российская база – это просто метка территории, так обычно делают собаки. По мнению политолога, россиян нужно гнать плохой метлой из Армении. Сейчас страна действительно имеет шанс освободиться от российских имперских нарративов, что были в первой волне так называемых "демократов", которые были не меньшими имперцами. Они пытались навязывать постимперские конфликтные нарративы в постсоветских республиках.

Сейчас они освободилиись и пойдут вперед. В этом случае проиграла не Армения – проиграла Россия, потому что весь мир увидел настолько она слаба. А ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – 24 Канал) – это вообще умноженная на ноль организация,

– отметил Давидюк.

Самое главное армянам сейчас нужно больше сближаться с НАТО. Недавно Ереван заявил, что начинает коммуникацию с Североатлантическим союзом. Политолог припомнил политику расширения соседства с ЕС. Армяне всегда приезжали на все парламентские делегации и встречи в Брюсселе. Они были, просто их политика медленная. Сейчас без влияния России эта политика ускорится.

"Я вижу позитив в регионе. Базу точно нужно закрывать. А если хотят базу, то пусть строят украинскую, американскую и т.д.", – отметил Давидюк.

Отношения России и Армении