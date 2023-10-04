Об этом западное СМИ утверждает, ссылаясь на слова высокопоставленного дипломата на условиях анонимности. Этот человек был хорошо знаком с дискуссиями на этот счет.
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Тайные переговоры в Турции
Как сообщает источник, тайные переговоры состоялись 17 сентября 2023 г. в Стамбуле между представителями США, ЕС и России. Главный вопрос встречи – попытка оказывать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил блокаду Лачинского коридора, которая длилась более 9 месяцев. Кроме того, чиновники обсуждали возможность того, чтобы с территории Армении могли двигаться конвои гуманитарной помощи. В частности, говорится о поставках продовольствия и топлива примерно для 100 тысяч жителей республики Нагорный Карабах, которая ныне прекратила свое существование.
Высокопоставленный чиновник утверждает, что США представлял Луи Боно – старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, Евросоюз отправил Тойво Клаара, а от России на тайные переговоры прибыл Игорь Ховаев, занимающий должность спецпредставителя Путина по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Тайная встреча является примером редкого контакта между Москвой и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение России в Украину в феврале 2022 года подорвало традиционную дипломатию,
– заявляет Politico.
Кроме того, дипломат ЕС пояснил, что такая встреча аргументирована "важностью поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками во избежание недоразумений". Да, представитель ЕС пытался держать каналы коммуникации "открытыми", между тем в США отказались комментировать тайные переговоры в Турции. Представитель Госдепа подчеркнул, что не будет комментировать "частные дипломатические встречи".
Вместе с тем, один из топ-чиновников США на условиях анонимности заявил изданию, что переговоры провели, поскольку понимают – Россия сохраняла господство в регионе.
Американский чиновник на условиях анонимности объяснил, что переговоры провели через понимание того, что Кремль все еще властвует в регионе.
Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте,
– заявил он.
Азербайджан провел успешную операцию и восстановил территориальную целостность
- Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что под ударом будут только военные объекты, гражданскому населению – ничего не угрожает.
- Причиной таких действий, как заявили в Баку, постоянные нарушения со стороны Армении режима прекращения огня. Кроме того, за несколько дней до начала антитеррористических мер в Азербайджане погибли 4 сотрудника МВД из-за подрыва взрывного устройства.
- После этого Азербайджан заявил, что прекратит огонь только после выполнения 2 условий: полный вывод военных Вооруженных Сил Армении из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
- Сначала с просьбой прекратить огонь в Баку обратилось так называемое "правительство" Нагорного Карабаха. На следующий день, 20 сентября, Армения согласилась на условия и капитулировала.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал успешную операцию. Он заявил, что в течение суток военные выполнили все поставленные задачи, а их страна – восстановила территориальную целостность.
- После этого "правительство" Нагорного Карабаха опубликовало указ о прекращении существования республики. Все "государственные органы" должны расформироваться до 1 сентября 2023 года. Жителям Нагорного Карабаха посоветовали ознакомиться, какие условия реинтеграции предлагает Азербайджан.