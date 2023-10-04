Об этом западное СМИ утверждает, ссылаясь на слова высокопоставленного дипломата на условиях анонимности. Этот человек был хорошо знаком с дискуссиями на этот счет.

Смотрите также Кремль проиграл: Давидюк сказал, какие теперь отношения между Арменией и Россией

Тайные переговоры в Турции

Как сообщает источник, тайные переговоры состоялись 17 сентября 2023 г. в Стамбуле между представителями США, ЕС и России. Главный вопрос встречи – попытка оказывать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил блокаду Лачинского коридора, которая длилась более 9 месяцев. Кроме того, чиновники обсуждали возможность того, чтобы с территории Армении могли двигаться конвои гуманитарной помощи. В частности, говорится о поставках продовольствия и топлива примерно для 100 тысяч жителей республики Нагорный Карабах, которая ныне прекратила свое существование.

Высокопоставленный чиновник утверждает, что США представлял Луи Боно – старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, Евросоюз отправил Тойво Клаара, а от России на тайные переговоры прибыл Игорь Ховаев, занимающий должность спецпредставителя Путина по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Тайная встреча является примером редкого контакта между Москвой и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение России в Украину в феврале 2022 года подорвало традиционную дипломатию,

– заявляет Politico.

Кроме того, дипломат ЕС пояснил, что такая встреча аргументирована "важностью поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками во избежание недоразумений". Да, представитель ЕС пытался держать каналы коммуникации "открытыми", между тем в США отказались комментировать тайные переговоры в Турции. Представитель Госдепа подчеркнул, что не будет комментировать "частные дипломатические встречи".

Вместе с тем, один из топ-чиновников США на условиях анонимности заявил изданию, что переговоры провели, поскольку понимают – Россия сохраняла господство в регионе.

Американский чиновник на условиях анонимности объяснил, что переговоры провели через понимание того, что Кремль все еще властвует в регионе.

Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте,

– заявил он.

Азербайджан провел успешную операцию и восстановил территориальную целостность