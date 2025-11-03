Бабине літо у листопаді знову йде в Україну: яка погода буде цього тижня

Погода в Україні протягом тижня здебільшого буде комфортною, через теплі повітряні маси стовпчики термометрів найближчим часом будуть показувати температуру повітря значно вищу за кліматичну норму.

Водночас подекуди варто очікувати незначні дощі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Яку погоду чекати у будні?

У понеділок, 3 листопада, буде тепла та суха погода, але після обіду на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі. Температура вночі буде від 4 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

Водночас у Криму та Одеській області пригріє до 21 градуса тепла.

У вівторок, 4 листопада, дощі пройдуть у західній частині, а також у Київській та Чернігівській областях. Температура вночі буде від 3 до 10 градусів тепла. У денні години очікується від 8 до 14 градусів тепла.

У південних областях та Криму, згідно з прогнозом, температура повітря буде в діапазоні від 12 до 17 градусів тепла.

У середу, 5 листопада, хмарно буде у західних, центральних та південних областях, там очікуються дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, вдень буде від 7 до 13 градусів тепла.

У четвер, 6 листопада, вночі та у першій половині дня місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години буде від 3 до 9 градусів тепла, вдень прогнозують від 11 до 16 градусів тепла.

У південних та західних регіонах подекуди температура буде в межах від 13 до 18 градусів тепла.

У п'ятницю, 7 листопада, опадів не очікується, погода буде комфортною. Температура вночі становитиме від 3 до 9 градусів тепла, вдень буде від 11 до 16 градусів тепла. На півдні та заході місцями пригріє до 18 градусів.

Яка погода буде на вихідних?

За даними синоптика, протягом вихідних 8 – 9 листопада період аномально теплої та сухої погоди продовжиться. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів тепла.

Водночас вдень, згідно з прогнозом, стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів тепла. На крайньому півдні та Закарпатті очікується температура в діапазоні від 17 до 18 градусів тепла.

Коли в Україну повернеться похолодання?