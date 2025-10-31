Бабине літо повертається в Україну: де і коли пригріє до 20 градусів тепла

Погода протягом наступних днів не характеризуватиметься значними похолоданнями, температура буде в межах норми. Водночас у деяких областях, як очікується, пригріє до 20 градусів тепла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Сильних опадів також поки чекати не варто.

Дивіться також Коли в Україну прийде потепління

Де підвищиться температура в Україні?

У п'ятницю, 31 жовтня, температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів тепла, у східних областях прогнозують від 1 до 6 градусів тепла. Вдень буде від 9 до 14 градусів тепла, залежно від регіону.

Водночас у південних областях у денні години стовпчики термометрів показуватимуть аж від 15 до 20 градусів тепла. А вже у Карпатах очікується температура повітря від 0 до 4 градусів тепла та мокрий сніг.

За даними синоптиків, подібну погоду варто очікувати й в наступні дні. У суботу на крайньому півдні країни синоптики прогнозують до 18 градусів тепла. Аналогічна ситуація буде і в неділю на території Закарпаття та Прикарпаття.

Яку погоду очікувати з початком листопада?