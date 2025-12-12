Багато росіяни говорили про Куп'янськ, – Зеленський відвідав місто і розповів про ситуацію
- Президент Зеленський відвідав Куп'янськ, де українські воїни продовжують боротися за місто.
- Зеленський наголосив на важливості досягнення військових результатів для зміцнення дипломатичних позицій України.
Президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ на Харківщині. Варто зауважити, що росіяни вже неодноразово заявляли про захоплення міста.
Однак українські воїни продовжують боротися за Куп'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про ситуацію в Куп'янську?
13 грудня Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок. Він зазначив, що там наші воїни досягають результатів для України.
Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта,
– сказав президент.
Він додав, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни.
Коротко про головні події в Куп'янську
Нещодавно українські сили здійснили прорив до річки Оскіл, оточивши понад 200 російських військових у Куп'янську. Окрім того, підрозділи 13-ї бригади очистили Радьківку й вибили ворога з кількох десятків будинків на півночі міста.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на підходах до Куп'янська тривають активні бойові дії. Мета полягає в тому, аби відтіснити російське угруповання і зайняти вигідніші рубежі оборони на цьому напрямку, утримуючи Куп'янськ.
Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке зауважив, що у Куп'янську наразі діє лише піхота та легка техніка, що дозволяє Україні вести наступ із заходу, уповільнювати просування противника та утримувати окремі райони міста.
За його словами, це унікальна ситуація, адже українські позиції обмежують російську лінію постачання лише північним напрямком – вони не можуть просуватися зі сходу, півдня чи заходу. Тому Україна може перекидати туди війська та поки що не дає Росії захопити весь Куп'янськ.
Варто зауважити, що раніше росіяни заявляли про оточення міста та просування на фронті. Проте начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ці успіхи існують лише в анонсах росіян.