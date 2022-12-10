"Росія знищила їм життя": переселенка про батьків, які переїхали в Бахмут через війну в Карабасі

Журналістка з Бахмута Гаяне Авакян народилася і жила у Бахмуті. Вона розповіла, що її батькам довелося двічі втікати від війни.

Росія змусила батьків Гаяне вдруге залишити свій дім. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Батьки Гаяне приїхали в Бахмут з Карабаху

Гаяне розповіла, що їй дуже шкода своїх батьків. Вони приїхали до Бахмута під час війни в Карабасі й прожили в Бахмуті 30 років. Вони весь час старанно працювали й робили все для того, щоб збудувати будинок і щасливо в ньому жити.

Батьківський будинок у Бахмуті розташований у центрі, біля місцевого стадіону. Ці місця часто піддаються обстрілам. Зараз у будинку повністю зруйнований дах, там повилітали вікна й вода по коліно. Стіни ще стоять, але руйнування у цьому районі страшні.

За кілька місяців Росія зруйнувала не тільки все, що вони будували протягом життя, але й місто, в якому їм було комфортно, де вони жили й виховували дітей. Я бачу, що вони це переживають набагато важче, ніж я. Бо їхнє життя знищили,

– розповіла Гаяне.

Батьки дівчини дослухались до неї та евакуювалися. Зараз родина перебуває у відносній безпеці в Києві.

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