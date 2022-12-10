"Россия уничтожила им жизнь": переселенка о родителях, переехавших в Бахмут из-за войны в Карабахе
Журналистка из Бахмута Гайане Авакян родилась и жила в Бахмуте. Она рассказала, что ее родителям пришлось дважды убегать от войны.
Россия заставила родителей Гайане во второй раз покинуть свой дом. Об этом девушка рассказала в интервью 24 каналу.
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Родители Гайане приехали в Бахмут из Карабаха
Гайане рассказала, что ей очень жаль своих родителей. Они приехали в Бахмут во время войны в Карабахе и прожили в Бахмуте 30 лет. Они все время усердно работали и делали все для того, чтобы построить дом и счастливо в нем жить.
Родительский дом в Бахмуте расположен в центре, возле местного стадиона. Эти места часто подвергаются обстрелам. Сейчас в доме полностью разрушена крыша, там вылетели окна и вода по колено. Стены еще стоят, но разрушения в этом районе страшные.
Через несколько месяцев Россия разрушила не только все, что они строили в течение жизни, но и город, в котором им было комфортно, где они жили и воспитывали детей. Я вижу, что они это переживают гораздо сложнее меня. Ибо их жизнь уничтожили,
– рассказала Гайане.
Родители девушки прислушивались к ней и эвакуировались. В настоящее время семья находится в относительной безопасности в Киеве.
Что сейчас происходит у Бахмута
- Сейчас на Бахмутском направлении буквально настоящий ад. Россияне беспрестанно обстреливают Бахмутский район и позиции наших военных, пытаясь протиснуться вперед.
- Мобилизированные идут в лоб, пытаясь протиснуть линию обороны силой. Российские спецназовцы, в частности вагнеровцы, десант и штурмовики, пытаются заходить небольшими группами в обход с флангов. Профессиональные русские военные действуют логично и хитро, а командование их бережет.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уточнил, что Россия сконцентрировала возле Бахмута все, что возможно и осталось боеспособным, включая ПВК, оставшихся зеков, контрактников, десантников и спецназ. Он подчеркнул, что украинцы должны навсегда запомнить названия украинских бригад, которые там все это время находятся – "их нужно прописными буквами записать и помнить".