"Россия уничтожила им жизнь": переселенка о родителях, переехавших в Бахмут из-за войны в Карабахе

Журналистка из Бахмута Гайане Авакян родилась и жила в Бахмуте. Она рассказала, что ее родителям пришлось дважды убегать от войны.

Россия заставила родителей Гайане во второй раз покинуть свой дом. Об этом девушка рассказала в интервью 24 каналу.

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Родители Гайане приехали в Бахмут из Карабаха

Гайане рассказала, что ей очень жаль своих родителей. Они приехали в Бахмут во время войны в Карабахе и прожили в Бахмуте 30 лет. Они все время усердно работали и делали все для того, чтобы построить дом и счастливо в нем жить.

Родительский дом в Бахмуте расположен в центре, возле местного стадиона. Эти места часто подвергаются обстрелам. Сейчас в доме полностью разрушена крыша, там вылетели окна и вода по колено. Стены еще стоят, но разрушения в этом районе страшные.

Через несколько месяцев Россия разрушила не только все, что они строили в течение жизни, но и город, в котором им было комфортно, где они жили и воспитывали детей. Я вижу, что они это переживают гораздо сложнее меня. Ибо их жизнь уничтожили,

– рассказала Гайане.

Родители девушки прислушивались к ней и эвакуировались. В настоящее время семья находится в относительной безопасности в Киеве.

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