Росія змусила батьків Гаяне вдруге залишити свій дім. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю 24 каналу.
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Батьки Гаяне приїхали в Бахмут з Карабаху
Гаяне розповіла, що їй дуже шкода своїх батьків. Вони приїхали до Бахмута під час війни в Карабасі й прожили в Бахмуті 30 років. Вони весь час старанно працювали й робили все для того, щоб збудувати будинок і щасливо в ньому жити.
Батьківський будинок у Бахмуті розташований у центрі, біля місцевого стадіону. Ці місця часто піддаються обстрілам. Зараз у будинку повністю зруйнований дах, там повилітали вікна й вода по коліно. Стіни ще стоять, але руйнування у цьому районі страшні.
За кілька місяців Росія зруйнувала не тільки все, що вони будували протягом життя, але й місто, в якому їм було комфортно, де вони жили й виховували дітей. Я бачу, що вони це переживають набагато важче, ніж я. Бо їхнє життя знищили,
– розповіла Гаяне.
Батьки дівчини дослухались до неї та евакуювалися. Зараз родина перебуває у відносній безпеці в Києві.
Що зараз відбувається біля Бахмута
- Зараз на Бахмутському напрямку буквально справжнє пекло. Росіяни безперестанку обстрілюють Бахмутський район та позиції наших військових, намагаючись протиснутись вперед.
- Мобілізовані йдуть в лоб, намагаючись протиснути лінію оборони силою. Натомість російські спецпризначенці, зокрема вагнерівці, десант та штурмовики, намагаються заходити невеликими групами в обхід з флангів. Префесійні російські військові діють логічно й хитро, а командування їх береже.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк уточнив, що Росія сконцентрувала біля Бахмута все, що можливо та лишилося боєздатним, включно з ПВК, зеками, контрактниками, які лишилися, десантниками та спецсилами. Він наголосив, що українці повинні назавжди запам'ятати назви українських бригад, які там весь цей час перебувають – "їх потрібно великими літерами записати й пам'ятати".