"Росіяни спробують взяти кількістю": наскільки небезпечні іранські ракети

Росія нібито домовилась про постачання балістичних ракет з Ірану, але характеристики іранських ракет достеменно не відомі. Якщо росіяни все ж втягнуть Іран в цю авантюру, ми побачимо, що це за зброя.

Про 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що судячи з того, що Іран понад 30 років під санкціями, безпілотники Shahed-136 зібрані "на колінці".

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Тим не менш, вони у них є – збирають вони їх під землею, викладають фото. Наші військові розібрали збитий Shahed-136 і він на 3/4 складається з деталей, які придбали в США.

На мою думку, ці ракети не є надзвичайним іранським винаходом. Навряд у них дрони виготовляють із "сміття", а ракети – високотехнологічні та страшні,

– каже Іван Ступак.

За словами фахівця, у виготовлені цієї зброї плюс-мінус однакові фахівці та контролери залучені. І швидше за все, такі ж деталі, як у безпілотнику – використовуються і у ракетах.

Повний стрім із Іваном Ступаком: дивіться відео

"Якщо наші військові перехоплюють "Калібри" та "Іскандери", які були створені нещодавно, то ці ракети ми теж подолаємо", – резюмує він.

Росія далі займається ракетним терором