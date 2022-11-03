"Россияне попытаются взять количеством": насколько опасны иранские ракеты

Россия якобы договорилась о поставках баллистических ракет из Ирана, но характеристики иранских ракет точно не известны. Если россияне все же втянут Иран в эту авантюру, мы увидим, что это за оружие.

Про это 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что судя по тому, что Иран более 30 лет под санкциями, беспилотники Shahed-136 собраны "на коленке".

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Тем не менее, они у них есть – собирают они их под землей, выкладывают фото. Наши военные разобрали сбитый Shahed-136 и он на 3/4 состоит из деталей, приобретенных в США.

На мой взгляд, эти ракеты не являются удивительным иранским изобретением. Вряд ли у них дроны изготовляют из "мусора", а ракеты – высокотехнологичные и страшные,

– говорит Иван Ступак.

По словам специалиста, в изготовлении этого оружия плюс-минус одинаковые специалисты и контролеры вовлечены. И, скорее всего, такие же детали, как в беспилотнике – используются и в ракетах.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

"Если наши военные перехватывают недавно созданные "Калибры" и "Искандеры", то эти ракеты мы тоже преодолеем", – резюмирует он.

Россия продолжает заниматься ракетным террором