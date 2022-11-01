Есть несколько причин, которые могут подтолкнуть страну-агрессора к такого рода поведению. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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1. Террор населения

Во-первых, каждый раз, когда самолет Миг-31К, оснащенный "Кинжалами", взлетает в воздух, ПВО Украины и командование ПВО не знает, или это своего рода демонстрационный полет, чтобы показывать, что вот такой самолет вылетел и ракеты у него есть, или это действительно полет, который должен завершиться запуском ракет по целям в Украине,

– заметил военный эксперт.

Следовательно, необходимо объявить воздушную тревогу, чтобы спасти жизнь людей. В таком случае она охватывает почти все области Украины, потому что "Кинжалы" летают на достаточно большое расстояние – до 2000 километров.

"Это, конечно, нервирует людей, ведь никому не хочется спускаться в бомбоубежище и сидеть там непонятно сколько", – добавляет Федоров.

2. Военное значение

По словам Федорова, когда самолет взлетает, по нему начинает работать ПВО Украины, причем на так называемых боевых частотах – используемых в боевой обстановке. А их нужно держать в большом секрете.

"Если возникает воздушная атака, вражеская сторона часто использует постановку радиопомех, чтобы забить, вывести из строя, парализовать радиолокационную станцию, а для этого нужно точно знать, на каких частотах они работают. Или могут открыть огонь за этими станциями ракетами, приводимыми по излучению РЛС", – заметил военный эксперт.

У Украины они есть, добавляет Федоров, – это американские ракеты Harm. Такого рода оружие есть и в России.

Поэтому при взлете самолетов, даже если они не залетают в воздушное пространство Украины, российская военная разведка может зафиксировать частоты, на которых работают РЛС Украины, а затем в случае необходимости выставлять по ним достаточно мощные препятствия.

– объяснил военный эксперт Юрий Федоров.

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