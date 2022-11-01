В сети сообщают об активности вражеской авиации. В частности, в группе мониторинга было предупреждено о запуске ракет ЗРК С-300 из Белгородской области.

Важно Массированный удар: ракеты оккупантов облетели Украину с обеих сторон

После этого около 20:14 в Харьковской области прогремели взрывы. Активист Сергей Стерненко написал о звуках взрывов и в Харькове.

Где объявили тревогу

Харьковская,

Луганская,

Донецкая,

Запорожская,

Днепропетровская,

Сумская область.

До отбоя тревоги важно оставаться в укрытиях. Кроме того, нельзя сообщать в сети о местах взрывов, распространять фото или видео.

Массированная атака по Украине: коротко

Накануне, 31 октября, оккупанты атаковали Украину 50 ракетами. К счастью, силы ПВО сбили 44 из них. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других регионах.

Россияне запускали ракетами Х-101 и Х-555 из района Каспийского моря. Били по энергетической инфраструктуре. В результате вражеских атак повреждено 18 таких объектов. Поэтому в ряде регионов ввели экстренные отключения света.

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