У мережі повідомляють про активність ворожої авіації. Зокрема, у групі моніторингу попередили про запуск ракет ЗРК С-300 з Бєлгородської області.

Важливо Масований удар: ракети окупантів облетіли Україну з обох боків

Сирени почали лунали близько 20:10, однак вже після 20:45 пішли відбої.

На Харківщині – гучно

Після цього, близько 20:14, у Харківській області пролунали вибухи. Активіст Сергій Стерненко писав про звуки вибухів і в самому Харкові.

Пізніше повідомили, що частина ракет вибухнула у повітрі. Втім, офіційної інформації про вибухи чи запуск ракет ще немає.

Де оголосили тривогу

Харківська,

Луганська,

Донецька,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Сумська області.

До відбою тривоги важливо залишатись в укриттях. Крім того, не можна повідомляти в мережі про місця вибухів, поширювати фото чи відео.

Масована атака по Україні

Напередодні, 31 жовтня, окупанти атакували Україну 50 ракетами. На щастя, сили ППО збили 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

Росіяни запускали ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря. Били по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 таких об'єктів. Через це в низці регіонів ввели екстрені відключення світла.

До речі, підрахували, що загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько 760 мільйонів доларів. У ДТЕК розповіли, що сума збитків для України також сягне мільйонів доларів.

У Повітряних силах розповіли, що ракети, запущені з Росії, облетіли Україну з обох боків. Згодом вони розійшлися у різних напрямках, використовуючи розвідінформацію, рельєф місцевості, щоб якомога більше заплутати систему ППО.

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