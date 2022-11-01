Ракеты оккупантов во время атаки облетели Украину с обеих сторон

Как оказалось, запущенные ракеты облетели Украину с обеих сторон, чтобы запутать систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

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По его словам, противник выпустил ракеты по разным направлениям, в том числе по южному и северному.

На территории России они были запущены и облетели Украину с обеих сторон. Впоследствии они уже разошлись по разным направлениям, используя определенную развединформацию, рельеф местности, чтобы как можно больше запутать систему ПВО и избежать поражения,

– заявил Игнат.

Он отметил отличный результат сбивания 44 ракет из 50 во время массовой атаки на Украину 31 октября.

Спикер также заявил, что оккупанты атакуют ракетами С-300 объекты критической инфраструктуры. Он отметил, что ракеты такого типа предназначены для сбития воздушных целей, впрочем, противник применяет их на дальности до 150 километров. При этом их точность нивелируется, поскольку чем дальше летит, тем меньше вероятность попадания в цель.