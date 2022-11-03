Про это 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что судя по тому, что Иран более 30 лет под санкциями, беспилотники Shahed-136 собраны "на коленке".

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Тем не менее, они у них есть – собирают они их под землей, выкладывают фото. Наши военные разобрали сбитый Shahed-136 и он на 3/4 состоит из деталей, приобретенных в США.

На мой взгляд, эти ракеты не являются удивительным иранским изобретением. Вряд ли у них дроны изготовляют из "мусора", а ракеты – высокотехнологичные и страшные,

– говорит Иван Ступак.

По словам специалиста, в изготовлении этого оружия плюс-минус одинаковые специалисты и контролеры вовлечены. И, скорее всего, такие же детали, как в беспилотнике – используются и в ракетах.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

"Если наши военные перехватывают недавно созданные "Калибры" и "Искандеры", то эти ракеты мы тоже преодолеем", – резюмирует он.

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