Про это 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что судя по тому, что Иран более 30 лет под санкциями, беспилотники Shahed-136 собраны "на коленке".
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Тем не менее, они у них есть – собирают они их под землей, выкладывают фото. Наши военные разобрали сбитый Shahed-136 и он на 3/4 состоит из деталей, приобретенных в США.
На мой взгляд, эти ракеты не являются удивительным иранским изобретением. Вряд ли у них дроны изготовляют из "мусора", а ракеты – высокотехнологичные и страшные,
– говорит Иван Ступак.
По словам специалиста, в изготовлении этого оружия плюс-минус одинаковые специалисты и контролеры вовлечены. И, скорее всего, такие же детали, как в беспилотнике – используются и в ракетах.
Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео
"Если наши военные перехватывают недавно созданные "Калибры" и "Искандеры", то эти ракеты мы тоже преодолеем", – резюмирует он.
Россия продолжает заниматься ракетным террором
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