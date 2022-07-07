СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії запускають нове опитування

Київ продовжує дерусифікацію та дерадянізацію. Українці вирішуватимуть долю "Батьківщини-матері".

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він анонсував нове голосування в Дії.

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"Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР. Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом", – написав Федоров.

Міністр зазначив, що проголосувати в опитуванні можна впродовж двох тижнів.

Що відомо про "Батьківщину-мати"

Скульптура розташовується на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, що на правому березі Дніпра. Це найвища монументальна скульптура у Європі – 102 метри. Її звели у 1981 році. Радянський Союз заплатив за скульптуру 2 мільйони тодішніх рублів.

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Пам'ятник "дружби" жертви та агресора у Переяславі

На Київщині, у Переяславі, 7 липня демонтували монумент з нагоди 300-річчя "возз'єднання" України та росії. Раніше на скульптурі навіть був напис – "Навіки разом – навіки з російським народом".

Мер Переяслава В'ячеслав Саулко зазначив, що рішення про демонтаж ухвалили ще 22 лютого. Після трагічних подій активісти розмалювали монумент і залишили назви міст, де росіяни вчиняли звірства – Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Харків та Чернігів.

Історія росії – фікція

В Естонії, у місті Отепі, вирішили перенести на цвинтар пам'ятник загиблим радянським солдатам. Коли ж почали розкопки, то з подивом виявили, що ніяких солдатів там немає.

Меморіал існував з 1957 року. За легендою, яку створила радянська влада, у братській могилі були рештки 34 солдатів.

"Факт, що військова могила виявилася повністю пропагандистською фальсифікацією – щось нове для Естонії", – розповів директор військового музею Хеллар Лілль.

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