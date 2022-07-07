В етері загальнонаціонального телемарафону міський голова Переяслава В'ячеслав Саулко зазначив, що ще 22 лютого, за 2 дні до повномасштабного вторгнення, на громадських слуханнях було ухвалене рішення про звернення до депутатів та Міністерства культури й інформаційної політики щодо знесення пам'ятника. Дискусії щодо цього у місті почалися ще у 2014 році.

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Пам'ятник "прикрасили" назвами міст

Ще до знесення активісти написали на постаменті назви міст та сіл, у які російські окупанти принесли чи не найбільше страждань – Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Харків та Чернігів.

На своїй сторінці у фейсбуці В'ячеслав Саулко зазначив, що часто питають, чому лише тепер знесли пам'ятник. Мер міста наголосив, що ми не росіяни і діємо виключно в межах закону – пам'ятник був під державною охороною, тому дозвіл на його знесення мав надати Мінкульт. Щойно такий дозвіл надали – пам'ятник без попередніх повідомлень та анонсу знесли.

Ми чекали остаточного рішення від Міністерства культури та інформаційної політики України, бо пам’ятник перебував в Державному реєстрі нерухомих пам’яток, тобто під охороною. Щойно отримали, невідкладно зносимо – не анонсували, бо не хотіли робити з цього якогось показового шоу і свята, картинки для російських пропагандистів. Наша картинка – те, як пам'ятник йде слідом усім відомого корабля,

– наголосив Саулко.

Також мер відзначив, що не знав, як правильно діяти, коли російські окупанти були на Київщині. Знесенням пам'ятника під час перебування росіян в області міський голова боявся накликати на Переяслав біду.



Знесення пам'ятника на честь "возз'єднання" України та Росії / Фото з фейсбуку В'ячеслава Саулка

Пам'ятник передадуть на зберігання у заповідник

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що демонтований пам'ятник передадуть на зберігання в Національний історико-культурний заповідник "Переяслав".

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба привітав демонтування пам'ятника та наголосив, що це відбулося за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.



Демонтування пам'ятника у Переяславі / Фото Олексія Кулеби

Історія пам'ятника у Переяславі

російська пропаганда та кремлівський диктатор владімір путін кажуть, що Україну нібито вигадав Ленін, однак вони забувають про те, що у 1954 році в СРСР святкували 300-річчя "возз'єднання" України та росії.

Святкували річницю Переяславської ради, точні результати якої втрачені, тому в росії кажуть, що гетьман Богдан Хмельницький разом із військом присягнув на вірність московському царю.

Цю подію в СРСР почали трактувати як "возз'єднання". На честь цього з'явилися пам'ятники, нові назви міст тощо. Зокрема пам'ятник встановили і в Переяславі – місті, де відбувалася та сама рада. Щоправда, у 1943 році більшовики перейменували місто на Переяслав-Хмельницький, але у 2019 році історичну назву повернули.

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